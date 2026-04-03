  1. Судова практика
  2. / В Україні

Збитки понад 43 тисячі: на Полтавщині 66-річного чоловіка покарали за вирубку дерев без дозволу

14:26, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд призначив чоловіку два роки пробаційного нагляду з відшкодуванням збитків.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув із постановленням обвинувального вироку кримінальне провадження відносно 66-річного мешканця Ланнівської територіальної громади Полтавського району за фактом незаконної порубки дерев. Про це повідомили у суді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Судом встановлено, що на початку січня 2024 року обвинувачений, не маючи відповідного дозволу на використання лісових ресурсів, здійснив незаконну порубку семи сироростучих дерев у полезахисній лісосмузі на території Ланнівської громади Полтавського району. У подальшому зрубану деревину було розпиляно та частково підготовлено до перевезення.

Внаслідок протиправних дій територіальній громаді завдано істотної шкоди на суму понад 43 000 гривень, що підтверджено матеріалами кримінального провадження та висновками експертиз.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав, однак суд, дослідивши зібрані докази, зокрема показання свідків, протоколи огляду місця події та експертні висновки, дійшов висновку про доведеність його вини.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на два роки із покладенням відповідних обов’язків.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов в інтересах держави та стягнув із засудженого суму завданої шкоди, а також витрати на проведення експертиз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]