Ущерб более 43 тысяч: на Полтавщине 66-летнего мужчину наказали за вырубку деревьев без разрешения

Суд назначил мужчине два года пробационного надзора с возмещением ущерба.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел с вынесением обвинительного приговора уголовное производство в отношении 66-летнего жителя Ланновской территориальной общины Полтавского района по факту незаконной порубки деревьев. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в начале января 2024 обвиняемый, не имея соответствующего разрешения на использование лесных ресурсов, осуществил незаконную порубку семи сырорастущих деревьев в полезащитной лесополосе на территории Ланновской общины Полтавского района. В дальнейшем срубленная древесина была распилена и частично подготовлена ​​к перевозке.

В результате противоправных действий территориальной общине нанесен существенный ущерб на сумму более 43 000 гривен, что подтверждено материалами уголовного производства и выводами экспертиз.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, однако суд, исследовав собранные доказательства, в частности свидетельские показания, протоколы осмотра места происшествия и экспертные заключения, пришел к выводу о доказанности его вины.

Приговором суда лицо признано виновным в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения и назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на два года с возложением соответствующих обязанностей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в интересах государства и взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба, а также расходы на проведение экспертиз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.