Чи можна обрати головою правління ОСББ особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку — відповідь КГС ВС

КГС ВС розглянув касаційну скаргу співвласника ОСББ у справі за позовом скаржника до ОСББ про визнання протиправним рішення установчих зборів та скасування порядку денного установчих зборів як такого, що не відповідає закону.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу співвласника ОСББ у справі за позовом скаржника до ОСББ про визнання протиправним (незаконним) рішення установчих зборів ОСББ та скасування порядку денного установчих зборів ОСББ як такого, що не відповідає ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Позовні вимоги мотивовані, зокрема, тим що голова ОСББ, який не є власником квартири чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку за вказаною адресою, був обраний не з числа співвласників багатоквартирного будинку.

Господарський суд рішенням позов задовольнив.

Постановою апеляційний господарський суд рішення Господарського суду скасував, у задоволенні позову відмовив.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС зазначив, що законодавство про ОСББ не містить заборони обирати до складу правління та головою правління особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку. Відсутність прямої заборони у законодавстві означає можливість співвласників самостійно визначати склад органів управління об'єднання.

Адже саме співвласники багатоквартирного будинку, ухваливши відповідне рішення, обрали до правління ОСББ та головою правління особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку.

КГС ВС також врахував, що відповідні обмеження щодо обрання правління ОСББ та голови правління могли бути передбачені умовами статуту ОСББ (ч. 2 ст. 7 Закону «Про ОСББ»). Проте статут ОСББ не містив жодних обмежень щодо обрання або призначення до правління та/або головою правління особи, яка не є співвласником багатоквартирного будинку.

Заборони або обмеження стосовно обрання такої особи головою установчих зборів також відсутні, оскільки закон визначає лише, що установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників (ст. 6 Закону України «Про ОСББ»).

До того ж КГС ВС звернув увагу, що в межах прав співвласників на управління багатоквартирним будинком через участь у загальних зборах та ухвалення рішень співвласники можуть ініціювати внесення змін до статуту ОСББ, зокрема щодо визначення осіб, які можуть бути обрані до правління та головою правління, їх повноважень, а також щодо переобрання складу правління та голови правління.

За результатами розгляду касаційної скарги постанову апеляційного суду залишено без змін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 02.02.2026 у cправі № 916/4721/24 можна ознайомитися за посиланням.

