  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи можна обрати головою правління ОСББ особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку — відповідь КГС ВС

15:59, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС розглянув касаційну скаргу співвласника ОСББ у справі за позовом скаржника до ОСББ про визнання протиправним рішення установчих зборів та скасування порядку денного установчих зборів як такого, що не відповідає закону.
Фото: polissia.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавство про ОСББ не містить заборони обирати до складу правління та головою правління особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відсутність прямої заборони у законодавстві означає можливість співвласників самостійно визначати склад органів управління об'єднання.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу співвласника ОСББ у справі за позовом скаржника до ОСББ про визнання протиправним (незаконним) рішення установчих зборів ОСББ та скасування порядку денного установчих зборів ОСББ як такого, що не відповідає ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Позовні вимоги мотивовані, зокрема, тим що голова ОСББ, який не є власником квартири чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку за вказаною адресою, був обраний не з числа співвласників багатоквартирного будинку.

Господарський суд рішенням позов задовольнив.

Постановою апеляційний господарський суд рішення Господарського суду скасував, у задоволенні позову відмовив.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС зазначив, що законодавство про ОСББ не містить заборони обирати до складу правління та головою правління особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку. Відсутність прямої заборони у законодавстві означає можливість співвласників самостійно визначати склад органів управління об'єднання.

Адже саме співвласники багатоквартирного будинку, ухваливши відповідне рішення, обрали до правління ОСББ та головою правління особу, яка не є співвласником багатоквартирного будинку.

КГС ВС також врахував, що відповідні обмеження щодо обрання правління ОСББ та голови правління могли бути передбачені умовами статуту ОСББ (ч. 2 ст. 7 Закону «Про ОСББ»). Проте статут ОСББ не містив жодних обмежень щодо обрання або призначення до правління та/або головою правління особи, яка не є співвласником багатоквартирного будинку.

Заборони або обмеження стосовно обрання такої особи головою установчих зборів також відсутні, оскільки закон визначає лише, що установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників (ст. 6 Закону України «Про ОСББ»).

До того ж КГС ВС звернув увагу, що в межах прав співвласників на управління багатоквартирним будинком через участь у загальних зборах та ухвалення рішень співвласники можуть ініціювати внесення змін до статуту ОСББ, зокрема щодо визначення осіб, які можуть бути обрані до правління та головою правління, їх повноважень, а також щодо переобрання складу правління та голови правління.

За результатами розгляду касаційної скарги постанову апеляційного суду залишено без змін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 02.02.2026 у cправі № 916/4721/24 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика ОСББ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]