Можно ли избрать председателем правления ОСМД лицо, которое не является совладельцем многоквартирного дома — ответ КХС ВС

15:59, 5 апреля 2026
Законодательство об ОСМД не содержит запрета избирать в состав правления и председателем правления лицо, которое не является совладельцем многоквартирного дома.
Можно ли избрать председателем правления ОСМД лицо, которое не является совладельцем многоквартирного дома — ответ КХС ВС
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу совладельца ОСМД по делу по иску заявителя к ОСМД о признании противоправным (незаконным) решения учредительного собрания ОСМД и отмене повестки дня учредительного собрания как не соответствующей ст. 6 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома».

Исковые требования мотивированы, в частности, тем, что председатель ОСМД, который не является собственником квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме по указанному адресу, был избран не из числа совладельцев дома.

Хозяйственный суд решением иск удовлетворил.

Постановлением апелляционный хозяйственный суд решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал.

ОЦЕНКА СУДА

КХС ВС отметил, что законодательство об ОСМД не содержит запрета избирать в состав правления и председателем правления лицо, которое не является совладельцем многоквартирного дома. Отсутствие прямого запрета в законодательстве означает возможность совладельцев самостоятельно определять состав органов управления объединения.

Ведь именно совладельцы многоквартирного дома, приняв соответствующее решение, избрали в правление ОСМД и председателем правления лицо, которое не является совладельцем многоквартирного дома.

КХС ВС также учел, что соответствующие ограничения относительно избрания правления ОСМД и председателя правления могли быть предусмотрены условиями устава ОСМД (ч. 2 ст. 7 Закона «Об ОСМД»). Однако устав ОСМД не содержал никаких ограничений относительно избрания или назначения в правление и/или председателем правления лица, которое не является совладельцем многоквартирного дома.

Запреты или ограничения относительно избрания такого лица председателем учредительного собрания также отсутствуют, поскольку закон определяет лишь, что учредительное собрание ведет председатель собрания, который избирается большинством голосов присутствующих совладельцев или их представителей (ст. 6 Закона Украины «Об ОСМД»).

Кроме того, КХС ВС обратил внимание, что в рамках прав совладельцев на управление многоквартирным домом через участие в общих собраниях и принятие решений совладельцы могут инициировать внесение изменений в устав ОСМД, в частности относительно определения лиц, которые могут быть избраны в правление и председателем правления, их полномочий, а также относительно переизбрания состава правления и председателя правления.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы постановление апелляционного суда оставлено без изменений.

Подробнее с текстом постановления КХС ВС от 02.02.2026 по делу № 916/4721/24 можно ознакомиться по ссылке.

