Кам’яний будинок виявився глинобитним: жінка через суд вимагала виправити договір купівлі-продажу і відшкодувати моральну шкоду

Суд став на бік нотаріуса: описка в договорі не стала підставою для позову.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу позивачки – покупчині будинку, яка просила зобов’язати приватного нотаріуса виправити в договорі купівлі-продажу помилковий опис будівлі, повернути частину оплати за послуги та відшкодувати моральну шкоду, і залишив без змін рішення місцевого суду про відмову у позові.

Обставини справи № 670/654/25

Після укладення договору купівлі-продажу житлового будинку власниця виявила, що в тексті договору будинок зазначений як кам’яний, хоча в технічному паспорті було вказано, що його стіни є глинобитними.

Жінка подала до суду позов, у якому просила зобов’язати приватного нотаріуса, яка посвідчувала договір, внести виправлення до тексту відповідно до фактичного стану будівлі. Також, на її думку, нотаріус неналежно виконала свої обов`язки, тому повинна повернути їй частину вартості оплачених нотаріальних послуг – 7 500 грн та відшкодувати 5000 гривень моральної шкоди.

Віньковецький районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив. Позивачка оскаржила це рішення до апеляційного суду.

Що вирішив суд

Апеляційний суд погодився, що неправильно зазначений у договорі купівлі-продажу матеріал стін житлового будинку як «кам’яний» замість «глинобитний» є допущеною під час підготовки проєкту договору технічною помилкою (опискою), яка не вплинула на зміст правочину та не спричинила порушення прав покупчині.

Колегія суддів звернула увагу, що нотаріус виправила технічну неточність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а порядок внесення виправлень до нотаріального документа передбачає одночасне виправлення у всіх його примірниках.

Суд також відхилив доводи про вплив цієї описки на вартість будинку, зазначивши, що оцінка нерухомості передує укладенню договору, а тому помилка в тексті вже посвідченого документа не могла змінити погоджену сторонами ціну об’єкта.

Щодо вимоги про повернення 7500 гривень апеляційний суд зазначив, що відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат» розмір плати за вчинення нотаріальних дій та додаткових правових послуг визначається за домовленістю сторін, тому суд не може втручатися у відносини щодо оплати таких послуг та визначати її розмір.

Оскільки неправомірних дій нотаріуса суд не встановив, колегія суддів також погодилася з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для відшкодування моральної шкоди.

