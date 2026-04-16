Каменный дом оказался глинобитным: женщина через суд требовала исправить договор купли-продажи и возместить моральный ущерб

20:32, 16 апреля 2026
Суд встал на сторону нотариуса: опечатка в договоре не стала основанием для иска.
Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу истицы – покупательницы дома, которая просила обязать частного нотариуса исправить в договоре купли-продажи ошибочное описание здания, вернуть часть оплаты за услуги и возместить моральный ущерб, и оставил без изменений решение местного суда об отказе в иске.

Обстоятельства дела № 670/654/25

После заключения договора купли-продажи жилого дома владелица обнаружила, что в тексте договора дом указан как каменный, хотя в техническом паспорте было указано, что его стены глинобитные.

Женщина подала в суд иск, в котором просила обязать частного нотариуса, удостоверившего договор, внести исправления в текст в соответствии с фактическим состоянием здания. Также, по ее мнению, нотариус ненадлежащим образом выполнила свои обязанности, поэтому должна вернуть ей часть стоимости оплаченных нотариальных услуг – 7 500 грн и возместить 5000 гривен морального ущерба.

Виньковецкий районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал. Истица обжаловала это решение в апелляционном суде.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с тем, что неправильное указание в договоре купли-продажи материала стен жилого дома как «каменный» вместо «глинобитный» является технической ошибкой (опечаткой), допущенной при подготовке проекта договора, которая не повлияла на содержание сделки и не привела к нарушению прав покупательницы.

Коллегия судей обратила внимание на то, что нотариус исправила техническую неточность в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, а порядок внесения исправлений в нотариальный документ предусматривает одновременное исправление во всех его экземплярах.

Суд также отклонил доводы о влиянии этой описки на стоимость дома, отметив, что оценка недвижимости предшествует заключению договора, а потому ошибка в тексте уже заверенного документа не могла изменить согласованную сторонами цену объекта.

Относительно требования о возврате 7500 гривен апелляционный суд отметил, что в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О нотариате» размер платы за совершение нотариальных действий и дополнительных правовых услуг определяется по договоренности сторон, поэтому суд не может вмешиваться в отношения по оплате таких услуг и определять ее размер.

Поскольку неправомерных действий нотариуса суд не установил, коллегия судей также согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для возмещения морального вреда.

