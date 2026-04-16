Зупинення провадження у справі з підстав об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи: постанова КАС ВС

Метою зупинення провадження у справі до розгляду іншої справи є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, які не можуть бути з`ясовані та встановлені в цьому процесі, але мають значення для справи, провадження у якій зупинено.

КАС ВС розглянув справу щодо визнання протиправним і скасування наказу про звільнення та поновлення позивача на посаді.

Спірне питання – наявність або відсутність підстав зупинення провадження у справі на підставі п.3 ч.1 ст.236 КАС України. Про це повідомив П'ятий апеляційний адміністративний суд.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС України зупиняє провадження у справі, зокрема:

у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі;

суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

КАС ВС звернув увагу, що для вирішення питання про зупинення провадження у справі з таких підстав, адміністративний суд повинен у кожному конкретному випадку з`ясувати: чи існує вмотивований зв`язок між предметом судового розгляду у справі, яка розглядається, з предметом доказування в конкретній іншій справі; чим обумовлюється об`єктивна неможливість розгляду цієї справи.

Під неможливістю розгляду справи слід розуміти неможливість для цього суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі і одночасно мають значення для вирішення цієї справи.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду іншої справи є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, які не можуть бути з`ясовані та встановлені в цьому процесі, але мають значення для справи, провадження у якій зупинено.

Отже, КАС ВС встановив, що рішення КДК прокурорів та наказ в.о. Генерального прокурора, які є предметом оскарження в іншій справі, видано пізніше, ніж рішення, які досліджувались у даній справі. Крім того, порівнюючи предмет спору у цій та іншій справах, КАС ВС дійшов висновку про їх фактичну неподібність.

Наведене свідчить, що суд апеляційної інстанції в порушення вимог пункту 3 частини першої статті 236 КАС України не обґрунтував об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи.

Крім того, за правилами п. 3 ч.1 ст.236 КАС України суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

За таких обставин, КАС ВС дійшов висновку щодо невідповідності оскаржуваного судового рішення визначеним КАС України критеріям законності та обґрунтованості та підлягає скасуванню із направленням справи до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

