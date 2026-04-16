Приостановление производства по делу на основании объективной невозможности рассмотрения этого дела до решения другого дела: постанова КАС ВС

20:50, 16 апреля 2026
Целью приостановления производства по делу до рассмотрения другого дела является установление обстоятельств, оснований, фактов и т.п., которые не могут быть выяснены и установлены в данном процессе, но имеют значение для дела, производство по которому приостановлено.
Приостановление производства по делу на основании объективной невозможности рассмотрения этого дела до решения другого дела: постанова КАС ВС
КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправным и отмене приказа об увольнении и восстановлении истца на должности.

Спорный вопрос — наличие или отсутствие оснований для приостановления производства по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС Украины. Об этом сообщил Пятый апелляционный административный суд.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС Украины суд приостанавливает производство по делу, в частности:

  • в случае объективной невозможности рассмотрения этого дела до решения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного производства, административного, гражданского, хозяйственного или уголовного судопроизводства — до вступления в законную силу судебного решения по другому делу;
  • суд не может ссылаться на объективную невозможность рассмотрения дела в случае, когда собранные доказательства позволяют установить и оценить обстоятельства (факты), являющиеся предметом судебного рассмотрения.

КАС ВС обратил внимание, что для решения вопроса о приостановлении производства по делу по таким основаниям административный суд должен в каждом конкретном случае выяснить: существует ли мотивированная связь между предметом судебного рассмотрения в рассматриваемом деле и предметом доказывания в другом деле; чем обусловлена объективная невозможность рассмотрения данного дела.

Под невозможностью рассмотрения дела следует понимать невозможность для данного суда самостоятельно установить обстоятельства, которые устанавливаются другим судом в другом деле и одновременно имеют значение для разрешения этого дела. 

Целью приостановления производства по делу до рассмотрения другого дела является выявление обстоятельств, оснований, фактов и т.п., которые не могут быть выяснены и установлены в этом процессе, но имеют значение для дела, производство по которому приостановлено.

Таким образом, КАС ВС установил, что решения КДК прокуроров и приказ и.о. Генерального прокурора, являющиеся предметом обжалования в другом деле, были изданы позже, чем решения, исследовавшиеся в данном деле. Кроме того, сравнивая предмет спора в этом и другом делах, КАС ВС пришел к выводу об их фактической несхожести.

Указанное свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции в нарушение требований пункта 3 части первой статьи 236 КАС Украины не обосновал объективную невозможность рассмотрения данного дела до решения другого дела.

Кроме того, по правилам п. 3 ч. 1 ст. 236 КАС Украины суд не может ссылаться на объективную невозможность рассмотрения дела в случае, когда собранные доказательства позволяют установить и оценить обстоятельства (факты), являющиеся предметом судебного рассмотрения.

При таких обстоятельствах КАС ВС пришел к выводу о несоответствии обжалуемого судебного решения установленным КАС Украины критериям законности и обоснованности, в связи с чем оно подлежит отмене с направлением дела в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

