Верховний Суд погодився з висновками Північно-західного апеляційного господарського суду, викладені в постанові від 03.12.2025 у справі № 902/560/20, щодо передчасності визнання боржника банкрутом без врахування пропозицій санації. Про це повідомив Північно-західний апеляційний господарський суд.

Постановою Господарського суду Вінницької області від 23.07.2025, серед іншого:

- припинено процедуру розпорядження майном ФГ "Ланецького" та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Томашука Миколи Савелійовича у справі № 902/560/20;

- визнано боржника - ФГ "Ланецького" банкрутом.

Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Призначено ліквідатором Фермерського господарства «Ланецького» арбітражного керуючого Томашука Миколу Савелійовича.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 03.12.2025 скасовано вказану постанову місцевого господарського суду та ухвалено нове рішення, яким справу № 902/560/20 направлено до Господарського суду Вінницької області для продовження розгляду на стадію розпорядження майном боржника.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована, зокрема, тим, що під час вирішення питання прийняття одного з передбачених частиною 2 статті 49 КУзПБ рішень щодо застосування до боржника подальших судових процедур, ні зборами кредиторів, ні судом не було враховано пропозиції ФГ "Кальній" про участь в санації боржника, яка існувала на момент розгляду та вирішення такого питання. Вказане в свою чергу призвело до передчасного висновку про наявність підставі для визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури.

Верховний Суд зазначив, що на вирішення питання переходу до ліквідаційної процедури впливають, за загальним правилом, три чинники: закінчення 170-денного строку, відведеного для стадії розпорядження майном; наявність ознак банкрутства; наявність рішення зборів кредиторів щодо переходу до ліквідаційної процедури та відповідно відсутність пропозицій щодо санації боржника.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника (абзац 2 ч. 1 ст. 50 КУзПБ).

Санація є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, адже за своєю метою є спрямованою на усунення ознак неплатоспроможності боржника, що відповідає сутнісній характеристиці санації - від латинського "sanare", що означає "видужання", "оздоровлення".

Таким чином, процедура санації передбачає винайдення економічного рішення щодо певного способу поєднання та використання наявних у боржника та залучених активів (нерухоме майно, грошові кошти, майнові права тощо) з метою забезпечення фінансово-господарського оздоровлення та визначення найбільш ефективного способу погашення існуючої кредиторської заборгованості, а також недопущення банкрутства.

Натомість, не зважаючи на отримання повідомлення про намір ФГ "Кальній" прийняти участь у санації боржника до проведення зборів, арбітражним керуючим, як підзвітною особою на зборах кредиторів, які відбулись 10.07.2025 жодним чином не було озвучено даної пропозиції та не винесено на розгляд зборів кредиторів. Про вказані обставини не було повідомлено також і суд під час розгляду звітів в підсумковому засіданні.

Поряд з цим, судом апеляційної інстанції враховані обставини справи № 902/560/20, зокрема щодо ухвалення судом першої інстанції рішення у справі № 902/560/20(902/1247/24) від 24.04.2025, залишеного в подальшому судом апеляційної інстанції без змін, яким Ланецького Ігоря Євгеновича поновлено в правах учасника ФГ "Ланецького" з розміром частки 25% статутного капіталу, він є, також, керівником ФГ "Кальній". Згідно отриманих судом апеляційної інстанції відомостей, останній проводить погашення вимог кредиторів шляхом внесення коштів на депозит нотаріуса.

Таким чином, Верховний Суд погоджується з твердженням суду апеляційної інстанції про те, що зазначені фактичні обставини вказують на те, що відновлення платоспроможності боржника видається реальним в силу намірів прийняти участь в санації боржника, як кредитора - ФГ "Кальній", так в силу намірів власника корпоративних прав здійснити погашення вимог кредиторів. Проте, визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури є перешкодою в реалізації таких намірів.

Відтак, правильним є висновок апеляційного господарського суду, що, оскільки під час вирішення питання прийняття одного з передбачених частиною 2 статті 49 КУзПБ рішень щодо застосування до боржника подальших судових процедур, ні зборами кредиторів, ні судом не було враховано пропозиції ФГ "Кальній" про участь в санації боржника, яка існувала на момент розгляду та вирішення такого питання, висновок суду першої інстанції про наявність підставі для визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури є передчасним.

З повним текстом постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 07.04.2026 у справі № 902/560/20 можна ознайомитися за посиланням.

