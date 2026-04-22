Преждевременность признания должника банкротом без учета предложений санации — постановление КХС ВС

Верховный Суд согласился с выводами Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенными в постановлении от 03.12.2025 по делу № 902/560/20, относительно преждевременности признания должника банкротом без учета предложений санации. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Постановлением Хозяйственного суда Винницкой области от 23.07.2025, среди прочего:

прекращена процедура распоряжения имуществом ФХ «Ланецкого» и полномочия распорядителя имущества — арбитражного управляющего Томашука Николая Савельевича по делу № 902/560/20;

признан должник — ФХ «Ланецкого» банкротом.

Открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев.

Назначен ликвидатором фермерского хозяйства «Ланецкого» арбитражный управляющий Томашук Николай Савельевич.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2025 отменено указанное постановление местного хозяйственного суда и принято новое решение, которым дело № 902/560/20 направлено в Хозяйственный суд Винницкой области для продолжения рассмотрения на стадии распоряжения имуществом должника.

Постановление суда апелляционной инстанции мотивировано, в частности, тем, что при решении вопроса о принятии одного из предусмотренных частью 2 статьи 49 КУзПБ решений относительно применения к должнику последующих судебных процедур ни собранием кредиторов, ни судом не были учтены предложения ФХ «Кальній» об участии в санации должника, которые существовали на момент рассмотрения и решения такого вопроса. Указанное, в свою очередь, привело к преждевременному выводу о наличии оснований для признания должника банкротом и введения ликвидационной процедуры.

Верховный Суд отметил, что на решение вопроса перехода к ликвидационной процедуре влияют, по общему правилу, три фактора: окончание 170-дневного срока, отведенного для стадии распоряжения имуществом; наличие признаков банкротства; наличие решения собрания кредиторов о переходе к ликвидационной процедуре и, соответственно, отсутствие предложений по санации должника.

Под санацией понимается система мероприятий, осуществляемых в ходе производства по делу о банкротстве с целью предотвращения признания должника банкротом и его ликвидации, направленных на оздоровление финансово-хозяйственного состояния должника, а также удовлетворение в полном объеме или частично требований кредиторов путем реструктуризации предприятия, долгов и активов и/или изменения организационно-правовой и производственной структуры должника (абзац 2 ч. 1 ст. 50 КУзПБ).

Санация является приоритетной судебной процедурой в деле о банкротстве, поскольку по своей цели направлена на устранение признаков неплатежеспособности должника, что соответствует сущностной характеристике санации — от латинского «sanare», что означает «выздоровление», «оздоровление».

Таким образом, процедура санации предусматривает поиск экономического решения относительно определенного способа сочетания и использования имеющихся у должника и привлеченных активов (недвижимое имущество, денежные средства, имущественные права и т. п.) с целью обеспечения финансово-хозяйственного оздоровления и определения наиболее эффективного способа погашения существующей кредиторской задолженности, а также недопущения банкротства.

В то же время, несмотря на получение уведомления о намерении ФХ «Кальній» принять участие в санации должника до проведения собрания, арбитражным управляющим, как подотчетным лицом на собрании кредиторов, состоявшемся 10.07.2025, никаким образом не было озвучено данное предложение и не вынесено на рассмотрение собрания кредиторов. Об указанных обстоятельствах не было сообщено также и суду при рассмотрении отчетов в итоговом заседании.

Наряду с этим судом апелляционной инстанции учтены обстоятельства дела № 902/560/20, в частности относительно принятия судом первой инстанции решения по делу № 902/560/20(902/1247/24) от 24.04.2025, оставленного в дальнейшем судом апелляционной инстанции без изменений, которым Ланецкого Игоря Евгеньевича восстановлено в правах участника ФХ «Ланецкого» с размером доли 25% уставного капитала, он также является руководителем ФХ «Кальній». Согласно полученным судом апелляционной инстанции сведениям, последний осуществляет погашение требований кредиторов путем внесения средств на депозит нотариуса.

Таким образом, Верховный Суд соглашается с утверждением суда апелляционной инстанции о том, что указанные фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что восстановление платежеспособности должника представляется реальным вследствие намерений принять участие в санации должника как кредитора — ФХ «Кальній», так и вследствие намерений владельца корпоративных прав осуществить погашение требований кредиторов. Однако признание должника банкротом и введение ликвидационной процедуры является препятствием в реализации таких намерений.

Следовательно, правильным является вывод апелляционного хозяйственного суда о том, что, поскольку при решении вопроса о принятии одного из предусмотренных частью 2 статьи 49 КУзПБ решений относительно применения к должнику последующих судебных процедур ни собранием кредиторов, ни судом не были учтены предложения ФХ «Кальній» об участии в санации должника, которые существовали на момент рассмотрения и решения такого вопроса, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для признания должника банкротом и введения ликвидационной процедуры является преждевременным.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 07.04.2026 по делу № 902/560/20 можно ознакомиться по ссылке.

