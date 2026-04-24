Військовозобов’язаного примусово привезли до ТЦК і оштрафували на 25 500 грн — суд став на його бік

6ААС наголосив: доставлення особи до ТЦК не свідчить про дотримання процедури виклику.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ТЦК про накладення штрафу 25 500 грн на військовозобов’язаного. Суд дійшов висновку, що орган не довів подію і склад адміністративного правопорушення, не підтвердив дотримання процедури направлення на військово-лікарську комісію, а також застосував неправильну норму КУпАП. Провадження у справі закрито.

Обставини справи № 756/16151/25

Позивача притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП та оштрафували на 25 500 грн. Підставою стало твердження про відмову від проходження медичного огляду після направлення ТЦК та СП.

Як встановлено матеріалами справи, 24 вересня 2025 року позивача виявили працівники поліції та доставили до ТЦК. Там йому видали направлення на проходження ВЛК. Медичний огляд він не пройшов, пославшись на відсутність необхідних медичних документів.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, виходячи з того, що позивач не довів об’єктивних причин для відмови від проходження ВЛК.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд не погодився з таким підходом та наголосив, що ключовим у цій категорії справ є не лише поведінка особи, а передусім дотримання органом встановленої процедури.

Суд встановив, що позивача було фактично доставлено до медичного закладу працівниками поліції, а не викликано у передбачений законом спосіб. Ця обставина має істотне значення для оцінки дотримання порядку повідомлення про обов’язок проходження медичного огляду.

Матеріали справи не містять доказів вручення позивачу повістки або іншого належного виклику до ТЦК та СП перед направленням на ВЛК. Водночас законодавство та підзаконні акти передбачають послідовну процедуру: виклик особи повісткою, видачу направлення під особистий підпис та належну фіксацію цих дій. Відповідач не надав доказів дотримання цієї процедури.

Правова оцінка

Суд окремо звернув увагу на помилкову правову кваліфікацію.

Позивача було притягнуто за ч. 3 ст. 210 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку. Водночас обставини, викладені у постанові, стосуються можливого порушення законодавства про мобілізаційну підготовку, відповідальність за яке передбачена іншою нормою — ст. 210-1 КУпАП. Таким чином, застосовано норму, що регулює інші правовідносини, що є самостійною підставою для скасування постанови.

Оцінюючи доводи про відмову від проходження ВЛК, суд зазначив, що для притягнення до відповідальності необхідно встановити, що особа була належно викликана та зобов’язана пройти медичний огляд у визначеному порядку. За відсутності доказів дотримання процедури та належного повідомлення такі висновки є передчасними.

Крім того, суд врахував, що під час проходження ВЛК особа зобов’язана надати медичні документи, передбачені нормативними актами, що також має значення для оцінки її поведінки у конкретній ситуації.

Висновки суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що відповідач не довів порушення позивачем вимог законодавства, не підтвердив належними та допустимими доказами подію і склад адміністративного правопорушення, а також застосував неправильну норму КУпАП.

За таких обставин постанова про притягнення до адміністративної відповідальності є протиправною.

Рішення

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове — про задоволення позову. Постанову ТЦК та СП про накладення штрафу 25 500 грн визнано протиправною та скасовано, а провадження у справі закрито за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Також на користь позивача стягнуто 3028 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з дати її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

