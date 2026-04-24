Военнообязанного принудительно привезли в ТЦК и оштрафовали на 25 500 грн — суд стал на его сторону

6ААС подчеркнул: доставление лица в ТЦК не свидетельствует о соблюдении процедуры вызова.

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ТЦК о наложении штрафа 25 500 грн на военнообязанного. Суд пришел к выводу, что орган не доказал событие и состав административного правонарушения, не подтвердил соблюдение процедуры направления на военно-врачебную комиссию, а также применил неправильную норму КУпАП. Производство по делу закрыто.

Обстоятельства дела № 756/16151/25

Истца привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУпАП и оштрафовали на 25 500 грн. Основанием стало утверждение об отказе от прохождения медицинского осмотра после направления ТЦК и СП.

Как установлено материалами дела, 24 сентября 2025 года истца выявили сотрудники полиции и доставили в ТЦК. Там ему выдали направление на прохождение ВЛК. Медицинский осмотр он не прошел, сославшись на отсутствие необходимых медицинских документов.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что истец не доказал объективных причин для отказа от прохождения ВЛК.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд не согласился с таким подходом и подчеркнул, что ключевым в данной категории дел является не только поведение лица, но прежде всего соблюдение органом установленной процедуры.

Суд установил, что истец был фактически доставлен в медицинское учреждение сотрудниками полиции, а не вызван в предусмотренном законом порядке. Это обстоятельство имеет существенное значение для оценки соблюдения порядка уведомления об обязанности прохождения медицинского осмотра.

Материалы дела не содержат доказательств вручения истцу повестки или иного надлежащего вызова в ТЦК и СП перед направлением на ВЛК. В то же время законодательство и подзаконные акты предусматривают последовательную процедуру: вызов лица повесткой, выдачу направления под личную подпись и надлежащую фиксацию этих действий. Ответчик не предоставил доказательств соблюдения этой процедуры.

Правовая оценка

Суд отдельно обратил внимание на ошибочную правовую квалификацию.

Истца привлекли по ч. 3 ст. 210 КУпАП, которая предусматривает ответственность за нарушение правил воинского учета. В то же время обстоятельства, изложенные в постановлении, касаются возможного нарушения законодательства о мобилизационной подготовке, ответственность за которое предусмотрена иной нормой — ст. 210-1 КУпАП. Таким образом, применена норма, регулирующая иные правоотношения, что является самостоятельным основанием для отмены постановления.

Оценивая доводы об отказе от прохождения ВЛК, суд указал, что для привлечения к ответственности необходимо установить, что лицо было надлежащим образом вызвано и обязано пройти медицинский осмотр в установленном порядке. При отсутствии доказательств соблюдения процедуры и надлежащего уведомления такие выводы являются преждевременными.

Кроме того, суд учел, что при прохождении ВЛК лицо обязано предоставить медицинские документы, предусмотренные нормативными актами, что также имеет значение для оценки его поведения в конкретной ситуации.

Выводы суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что ответчик не доказал нарушение истцом требований законодательства, не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами событие и состав административного правонарушения, а также применил неправильную норму КУпАП.

При таких обстоятельствах постановление о привлечении к административной ответственности является противоправным.

Решение

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об удовлетворении иска. Постановление ТЦК и СП о наложении штрафа 25 500 грн признано противоправным и отменено, а производство по делу закрыто за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Также в пользу истца взыскано 3028 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

