ВС роз’яснив строки звернення до суду у спорах щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

Строк звернення з вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні має обчислюватися з дати фактичного проведення окремої виплати — Верховний Суд.

Якщо виплата належних сум при звільненні була здійснена не одноразово, а частинами, то строк звернення з позовом про стягнення середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні, має обчислюватися з дати фактичного проведення кожної такої виплати окремо. кожен епізод виплати як окремий момент фактичного розрахунку у межах тієї частини зобов’язання, якої він стосується, є завершенням певного епізоду порушення, що породжує підставу для застосування до роботодавця механізму відповідальності, передбаченого статтею 117 КЗпП України. Відтак, строк звернення з вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні відповідно до частини п’ятої статті 122 КАС України має обчислюватися з дати фактичного проведення окремої виплати.

12 березня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу представника ОСОБА_1 на ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 02 травня 2025 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 16 червня 2025 року у справі № 420/9470/25 за позовом Особа_1 до військової частини про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання здійснити виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач зазначав, що при звільненні 27 липня 2022 року з ним не було проведено повного розрахунку, а належні суми виплачувались частинами протягом тривалого часу, зокрема у 2024 та 2025 роках. На його думку, остаточний розрахунок відбувся лише 14 березня 2025 року, а тому саме з цієї дати слід обчислювати строк звернення до суду. Відповідач визнавав поетапність виплат, однак заперечував проти доводів щодо строків, вказуючи, що окремі виплати були здійснені раніше.

Суд першої інстанції повернув позов у частині вимог, вказавши на пропуск місячного строку звернення до суду, оскільки він має обчислюватися з моменту виплати 31 липня 2024 року. Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком, зазначивши, що кожна виплата є окремим епізодом завершення порушення та окремою підставою для обчислення строку.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – залишив без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до статей 116, 117 КЗпП України обов’язок роботодавця провести з працівником повний розрахунок виникає у день звільнення, і саме невиконання цього обов’язку у визначений законом строк є підставою для виникнення відповідальності у вигляді виплати середнього заробітку за час затримки. У разі якщо виплата належних сум здійснюється не одноразово, а частинами, така поетапність не змінює правової природи порушення, яке виникло в момент звільнення, а лише свідчить про його часткове усунення у відповідних частинах.

Кожна окрема виплата є юридичним фактом, який припиняє затримку розрахунку лише у межах відповідної частини заборгованості, та водночас породжує для працівника право на звернення до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки саме щодо цієї частини.

Відповідальність, передбачена статтею 117 КЗпП України, має компенсаційний характер і спрямована на відшкодування працівникові втрат, зумовлених несвоєчасною виплатою належних сум, а тому її застосування пов’язується з фактом проведення відповідної виплати, яка фіксує момент припинення порушення у певній частині.

Крім того, наявність спору щодо розміру належних сум або ухвалення судових рішень з цього приводу не впливає на визначення початку перебігу строку звернення до суду, оскільки визначальним є сам факт фактичної виплати відповідних сум, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

У випадку поетапної виплати належних сум при звільненні строк звернення до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку обчислюється окремо щодо кожної такої виплати – з моменту її фактичного здійснення, а очікування працівником проведення «остаточного розрахунку» не є підставою для відтермінування перебігу цього строку.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 12 березня 2026 року у справі № 420/9470/25 можна ознайомитися за посиланням.

