ВС разъяснил сроки обращения в суд по спорам о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении

Срок обращения с требованием о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении должен исчисляться с даты фактического проведения отдельной выплаты — Верховный Суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если выплата причитающихся сумм при увольнении была осуществлена не единовременно, а частями, то срок обращения с иском о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении должен исчисляться с даты фактического проведения каждой такой выплаты отдельно. Каждый эпизод выплаты как отдельный момент фактического расчета в пределах той части обязательства, к которой он относится, является завершением определенного эпизода нарушения, что порождает основание для применения к работодателю механизма ответственности, предусмотренного статьей 117 КЗоТ Украины. Следовательно, срок обращения с требованием о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении в соответствии с частью пятой статьи 122 КАС Украины должен исчисляться с даты фактического проведения отдельной выплаты.

12 марта 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу представителя Лицо_1 на определение Одесского окружного административного суда от 02 мая 2025 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 16 июня 2025 года по делу № 420/9470/25 по иску Лицо_1 к воинской части о признании противоправной бездеятельности и обязании осуществить выплаты среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец указывал, что при увольнении 27 июля 2022 года с ним не был проведен полный расчет, а причитающиеся суммы выплачивались частями в течение длительного времени, в частности в 2024 и 2025 годах. По его мнению, окончательный расчет состоялся лишь 14 марта 2025 года, а потому именно с этой даты следует исчислять срок обращения в суд. Ответчик признавал поэтапность выплат, однако возражал против доводов относительно сроков, указывая, что отдельные выплаты были осуществлены ранее.

Суд первой инстанции вернул иск в части требований, указав на пропуск месячного срока обращения в суд, поскольку он должен исчисляться с момента выплаты 31 июля 2024 года. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом, отметив, что каждая выплата является отдельным эпизодом завершения нарушения и самостоятельным основанием для исчисления срока.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

В соответствии со статьями 116, 117 КЗоТ Украины обязанность работодателя провести с работником полный расчет возникает в день увольнения, и именно невыполнение этой обязанности в установленный законом срок является основанием для возникновения ответственности в виде выплаты среднего заработка за время задержки. В случае если выплата причитающихся сумм осуществляется не единовременно, а частями, такая поэтапность не изменяет правовой природы нарушения, которое возникло в момент увольнения, а лишь свидетельствует о его частичном устранении в соответствующих частях.

Каждая отдельная выплата является юридическим фактом, который прекращает задержку расчета только в пределах соответствующей части задолженности и одновременно порождает для работника право на обращение в суд с требованием о взыскании среднего заработка за время задержки именно в отношении этой части.

Ответственность, предусмотренная статьей 117 КЗоТ Украины, имеет компенсационный характер и направлена на возмещение работнику потерь, обусловленных несвоевременной выплатой причитающихся сумм, а потому ее применение связано с фактом проведения соответствующей выплаты, которая фиксирует момент прекращения нарушения в определенной части.

Кроме того, наличие спора относительно размера причитающихся сумм или принятие судебных решений по этому поводу не влияет на определение начала течения срока обращения в суд, поскольку определяющим является сам факт фактической выплаты соответствующих сумм, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В случае поэтапной выплаты причитающихся сумм при увольнении срок обращения в суд с требованием о взыскании среднего заработка за время задержки расчета исчисляется отдельно по каждой такой выплате — с момента ее фактического осуществления, а ожидание работником проведения «окончательного расчета» не является основанием для отсрочки течения этого срока.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 12 марта 2026 года по делу № 420/9470/25 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.