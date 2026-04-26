ВС: у підприємства відсутній обов’язок формувати дохід та нараховувати ПДВ у разі використання товарів у стимулюючих акціях

Використання суб’єктами господарювання окремих товарів у стимулюючих рекламних акціях – однин з приводів для пильної уваги податкових органів.

Фото: 7eminar.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВС переконаний, що використання таких товарів, як-от какао, кава, снеки, посуд, бульйонні кубики тощо, у межах стимулюючих рекламних акцій «Подарунок за покупку», не є самостійною реалізацією та не формує доходу для цілей податку на прибуток, і не породжує податкових зобов’язань з ПДВ. Подарунок належить до собівартості рекламної продукції та кінцевої ціни основного товару, іншими словами, він не є окремим об’єктом продажу.

Обставини справи

За результатами перевірки податковий орган збільшив платникові зобов’язання з податку на прибуток, ПДВ, акцизного податку, застосувавши штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію накладних, а також інші штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 828 млн. На переконання податкового органу, платник системно порушував правила бухгалтерського та податкового обліку. Зокрема, було встановлено порушення щодо використання товарів у стимулюючих рекламних акціях «Подарунок за покупку». Податковий орган уважав такі дії приховуванням доходу та безтоварними операціями.

Оцінка суду

Відсутність калькуляцій, технологічних карт та інших внутрішніх документів не є порушенням. Ці документи не належать до первинних бухгалтерських документів у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та не є обов’язковими для підтвердження господарських операцій, формування витрат чи доходів.

Витрати на придбання, оприбуткування та формування акційних подарунків є господарськими витратами, безпосередньо пов’язаними з просуванням та реалізацією основної продукції, а отже, є складниками витрат у випадку наявності належних первинних документів (договорів, накладних, актів, бухгалтерських регістрів, наказів, правил акцій тощо).

Вибуття запасів (списання з балансу) не породжує доходу та не є підставою для донарахування податку на прибуток чи ПДВ, оскільки дохід виникає лише в разі наявності передання ризиків і вигод, пов’язаних із правом власності, а також достовірного визначення суми такого доходу.

Подарунок входить до собівартості рекламної продукції та кінцевої ціни основного товару, а не є самостійним об’єктом реалізації.

Методика податкового органу щодо розрахунку «незадекларованих доходів» є неправомірною, якщо заснована на зіставленні показників різної економічної природи та не відповідає фактичним обставинам реалізації продукції.

Доходи підлягають формуванню лише від реалізації алкогольної продукції, а подарунок, наданий у межах рекламної акції, не формує доходу (постанова Верховного Суду від 3 лютого 2026 року у справі № 160/29144/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.