ВС: у предприятия отсутствует обязанность формировать доход и начислять НДС при использовании товаров в стимулирующих акциях

18:44, 26 апреля 2026
Использование субъектами хозяйствования отдельных товаров в стимулирующих рекламных акциях – один из поводов для пристального внимания налоговых органов.
ВС убежден, что использование таких товаров, как какао, кофе, снеки, посуда, бульонные кубики и т.п., в рамках стимулирующих рекламных акций «Подарок за покупку», не является самостоятельной реализацией и не формирует дохода для целей налога на прибыль, и не влекут за собой налоговых обязательств по НДС. Подарок относится к себестоимости рекламной продукции и конечной цене основного товара, иными словами, он не является отдельным объектом продажи.

Обстоятельства дела

По результатам проверки налоговый орган увеличил плательщику обязательства по налогу на прибыль, НДС, акцизному налогу, применив штрафные санкции за несвоевременную регистрацию накладных, а также другие штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 828 млн. По убеждению налогового органа, плательщик системно нарушал правила бухгалтерского и налогового учета. В частности, были установлены нарушения использования товаров в стимулирующих рекламных акциях «Подарок за покупку». Налоговый орган посчитал такие действия сокрытием дохода и бестоварными операциями.

Оценка суда

Отсутствие калькуляций, технологических карт и других внутренних документов не является нарушением. Эти документы не относятся к первичным бухгалтерским документам в понимании Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и не являются обязательными для подтверждения хозяйственных операций, формирования расходов или доходов.

Расходы на приобретение, оприходование и формирование акционных подарков являются хозяйственными расходами, напрямую связанными с продвижением и реализацией основной продукции, а следовательно, являются составляющими затрат в случае наличия надлежащих первичных документов (договоров, накладных, актов, бухгалтерских регистров, приказов, правил акций и т.п.).

Выбытие запасов (списание с баланса) не порождает дохода и не является основанием для доначисления налога на прибыль или НДС, поскольку доход возникает только при наличии передачи рисков и выгод, связанных с правом собственности, а также достоверного определения суммы такого дохода.

Подарок входит в себестоимость рекламной продукции и конечной цены основного товара. Это не самостоятельный объект реализации.

Методика налогового органа по расчету «незадекларированных доходов» неправомерна, если она основана на сопоставлении показателей разной экономической природы и не соответствует фактическим обстоятельствам реализации продукции.

Доходы подлежат формированию только от реализации алкогольной продукции, а подарок, предоставленный в рамках рекламной акции, не формирует доход (постановление Верховного Суда от 3 февраля 2026 года  по делу № 160/29144/24).



