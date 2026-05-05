  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи може бути об’єктом оренди асфальтований майданчик: відповідь КГС ВС

16:53, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд виснував, що майно, не будучи об`єктом нерухомого майна, може бути об`єктом оренди у розумінні закону про оренду державного та комунального майна, але за однієї умови.
Чи може бути об’єктом оренди асфальтований майданчик: відповідь КГС ВС
Фото ілюстративне, джерело фото: parkenterpriseconstruction.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Асфальтований танцювальний майданчик на території військового містечка № 3 площею 150 м2, який перебував на балансі Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини та був переданий у строкове платне користування за договором оренди ФОП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До суду звернулася Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони в інтересах держави в особі Міністерства оборони України,  Звягельської квартирно-експлуатаційної частини (району) та Житомирської обласної державної адміністрації з позовом про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями оборони шляхом визнання недійсним договору оренди в частині та застосування наслідків недійсності правочину. Про це повідомив Північно-західний апеляційний господарський суд.

Покликаючись на положення частини третьої статті 283 ГК України (чинній на час звернення з позовом до суду), частини першої статті 2 та  частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (в редакції, чинній на момент укладання договору), статті 184 ЦК України, Верховний Суд виснував, що майно, не будучи об`єктом нерухомого майна, може бути об`єктом оренди у розумінні Закону України "Про оренду державного та комунального майна" за умови, що цей об’єкт відповідає ознакам індивідуально визначеного майна, у випадку цього спору – наявність інвентарного номера, окремої оціночної вартості та перебування на балансі як індивідуально визначеного майна.

Суд наголосив, що ці характеристики дозволяють виокремити танцювальний майданчик як окремий предмет матеріального світу, попри те, що він розташований на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні. Отже, щодо нього можуть виникати цивільні права й обов’язки та воно може бути об’єктом цивільних прав та самостійним предметом оренди. Ця позиція також узгоджується з висновками Об’єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в справі № 910/1248/23, де аналогічний підхід було застосовано до майданчиків для паркування як спеціально обладнаних територій.

У справі, що розглядалася, суд не робив висновків про те, що асфальтований танцювальний майданчик є об’єктом нежитлової нерухомості, навпаки за його висновками спірне майно є іншим об’єктом, індивідуально визначеною спорудою.

З повним текстом постанови Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 15.04.2026 у справі 906/377/25 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Комітет терміново обговорить відповідальність членів ВЛК та посадовців ТЦК за порушення правил мобілізації

На які помилки, що знижують ефективність законопроєкту, звертають увагу експерти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]