Может ли быть объектом аренды асфальтированная площадка: ответ КГС ВС

16:53, 5 мая 2026
Верховный Суд пришел к выводу, что имущество, не являясь объектом недвижимого имущества, может быть объектом аренды в понимании закона об аренде государственного и коммунального имущества, но при одном условии.
Фото иллюстративное, источник фото: parkenterpriseconstruction.com
Асфальтированная танцевальная площадка на территории военного городка № 3 площадью 150 м², которая находилась на балансе Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части и была передана в срочное платное пользование по договору аренды ФЛП.

В суд обратилась Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны в интересах государства в лице Министерства обороны Украины, Звягельской квартирно-эксплуатационной части (района) и Житомирской областной государственной администрации с иском об устранении препятствий в пользовании и распоряжении землями обороны путем признания недействительным договора аренды в части и применения последствий недействительности сделки. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Ссылаясь на положения части третьей статьи 283 ХК Украины (действовавшей на момент обращения в суд), части первой статьи 2 и части первой статьи 4 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» (в редакции, действовавшей на момент заключения договора), статьи 184 ГК Украины, Верховный Суд пришел к выводу, что имущество, не являясь объектом недвижимого имущества, может быть объектом аренды в понимании Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» при условии, что этот объект соответствует признакам индивидуально определенного имущества, в данном споре — наличие инвентарного номера, отдельной оценочной стоимости и нахождение на балансе как индивидуально определенного имущества.

Суд подчеркнул, что эти характеристики позволяют выделить танцевальную площадку как отдельный предмет материального мира, несмотря на то, что она расположена на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании. Следовательно, в отношении нее могут возникать гражданские права и обязанности, и она может быть объектом гражданских прав и самостоятельным предметом аренды. Эта позиция также согласуется с выводами Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/1248/23, где аналогичный подход был применен к парковочным площадкам как специально оборудованным территориям.

В рассматриваемом деле суд не делал выводов о том, что асфальтированная танцевальная площадка является объектом нежилой недвижимости, наоборот, по его выводам спорное имущество является иным объектом, индивидуально определенным сооружением.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 15.04.2026 по делу № 906/377/25 можно ознакомиться по ссылке.

