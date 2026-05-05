  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Наглядова рада може звільнити президента у будь-який момент, якщо це передбачено статутом — ВС

15:01, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наглядова рада товариства в будь-який час має право припинити повноваження одноособового виконавчого органу (президента), якщо це передбачено статутом – КГС ВС.
Наглядова рада може звільнити президента у будь-який момент, якщо це передбачено статутом — ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наглядова рада товариства має право достроково припинити повноваження одноособового виконавчого органу (президента), якщо такі повноваження прямо передбачено статутом товариства, а її створення належним чином оформлено рішенням загальних зборів учасників. Відсутність окремого рішення про обрання наглядової ради не свідчить про її нелегітимність, якщо склад ради визначено у статуті, затвердженому загальними зборами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Верховному Суді, такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі ВС.

Президент ТОВ звернувся з позовом до ТОВ про визнання недійсним рішення наглядової ради щодо дострокового припинення його повноважень як президента товариства, скасування наказу про звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив ці рішення без змін.

Суди встановили, що наглядова рада товариства була сформована шляхом затвердження нової редакції статуту рішенням загальних зборів учасників, у якому прямо визначено її персональний склад. Статутом також передбачено повноваження наглядової ради щодо припинення повноважень президента товариства у будь-який час і з будь-яких підстав.

Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що загальні збори не приймали окремого рішення про обрання наглядової ради, а тому вона не мала повноважень приймати оскаржуване рішення. Проте суди встановили, що формування наглядової ради відбулося належним чином через затвердження статуту в новій редакції, що відповідає вимогам законодавства.

Суд касаційної інстанції зазначив, що державна реєстрація змін до складу органів управління товариства має публічний та обліковий характер і не є моментом набуття чи припинення повноважень органу управління – такі повноваження виникають на підставі рішення учасників товариства та його статуту.

КГС ВС підтвердив, що наглядова рада діяла в межах наданих їй повноважень, а рішення про припинення повноважень президента товариства є правомірним.

Постанова КГС ВС від 18 березня 2026 року у справі № 910/11142/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд бізнес звільнення судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Комітет терміново обговорить відповідальність членів ВЛК та посадовців ТЦК за порушення правил мобілізації

На які помилки, що знижують ефективність законопроєкту, звертають увагу експерти.

Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]