Наглядова рада може звільнити президента у будь-який момент, якщо це передбачено статутом — ВС

Наглядова рада товариства в будь-який час має право припинити повноваження одноособового виконавчого органу (президента), якщо це передбачено статутом – КГС ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наглядова рада товариства має право достроково припинити повноваження одноособового виконавчого органу (президента), якщо такі повноваження прямо передбачено статутом товариства, а її створення належним чином оформлено рішенням загальних зборів учасників. Відсутність окремого рішення про обрання наглядової ради не свідчить про її нелегітимність, якщо склад ради визначено у статуті, затвердженому загальними зборами.

Як повідомили у Верховному Суді, такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі ВС.

Президент ТОВ звернувся з позовом до ТОВ про визнання недійсним рішення наглядової ради щодо дострокового припинення його повноважень як президента товариства, скасування наказу про звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив ці рішення без змін.

Суди встановили, що наглядова рада товариства була сформована шляхом затвердження нової редакції статуту рішенням загальних зборів учасників, у якому прямо визначено її персональний склад. Статутом також передбачено повноваження наглядової ради щодо припинення повноважень президента товариства у будь-який час і з будь-яких підстав.

Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що загальні збори не приймали окремого рішення про обрання наглядової ради, а тому вона не мала повноважень приймати оскаржуване рішення. Проте суди встановили, що формування наглядової ради відбулося належним чином через затвердження статуту в новій редакції, що відповідає вимогам законодавства.

Суд касаційної інстанції зазначив, що державна реєстрація змін до складу органів управління товариства має публічний та обліковий характер і не є моментом набуття чи припинення повноважень органу управління – такі повноваження виникають на підставі рішення учасників товариства та його статуту.

КГС ВС підтвердив, що наглядова рада діяла в межах наданих їй повноважень, а рішення про припинення повноважень президента товариства є правомірним.

Постанова КГС ВС від 18 березня 2026 року у справі № 910/11142/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.