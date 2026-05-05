Наблюдательный совет может уволить президента в любой момент, если это предусмотрено уставом — ВС
Наблюдательный совет общества имеет право досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (президента), если такие полномочия прямо предусмотрены уставом общества, а его создание надлежащим образом оформлено решением общего собрания участников. Отсутствие отдельного решения об избрании наблюдательного совета не свидетельствует о его нелегитимности, если состав совета определен в уставе, утвержденном общим собранием.
Как сообщили в Верховном Суде, к такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.
Президент ООО обратился с иском к ООО о признании недействительным решения наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий как президента общества, отмене приказа об увольнении и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении иска отказано. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил эти решения без изменений.
Суды установили, что наблюдательный совет общества был сформирован путем утверждения новой редакции устава решением общего собрания участников, в котором прямо определен его персональный состав. Уставом также предусмотрены полномочия наблюдательного совета по прекращению полномочий президента общества в любое время и по любым основаниям.
Истец обосновывал свои требования тем, что общее собрание не принимало отдельного решения об избрании наблюдательного совета, а потому он не имел полномочий принимать оспариваемое решение. Однако суды установили, что формирование наблюдательного совета произошло надлежащим образом через утверждение устава в новой редакции, что соответствует требованиям законодательства.
Суд кассационной инстанции отметил, что государственная регистрация изменений в составе органов управления общества носит публичный и учетный характер и не является моментом приобретения или прекращения полномочий органа управления — такие полномочия возникают на основании решения участников общества и его устава.
КХС ВС подтвердил, что наблюдательный совет действовал в пределах предоставленных ему полномочий, а решение о прекращении полномочий президента общества является правомерным.
Постановление КХС ВС от 18 марта 2026 года по делу № 910/11142/24.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.