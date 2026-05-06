Чи можуть скасувати статус «непридатний» через два роки після рішення ВЛК: позиція апеляційного суду

Спір виник після того, як Центральна ВЛК переглянула висновок 2022 року та скасувала виключення чоловіка з військового обліку.

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо перегляду висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Спір виник після того, як чоловік, якого у 2022 році визнали непридатним та виключили з військового обліку, через два роки побачив у застосунку «Резерв+» зміну статусу на «військовозобов’язаний». Як з’ясувалося, Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередній висновок ВЛК, вважаючи його таким, що не відповідав вимогам Розкладу хвороб.

Позивач наполягав, що ЦВЛК не мала права переглядати рішення без нового медичного огляду та фактично «повертати» його на військовий облік після виключення. Водночас апеляційний суд дійшов висновку, що ЦВЛК діяла в межах своїх повноважень: Положення №402 дозволяє комісії переглядати й скасовувати постанови будь-якої ВЛК, а законодавство не встановлює спеціального строку для такого перегляду.

Обставини справи № 440/1503/25

Позивач у справі у 2022 році пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідні відомості були внесені до військового квитка та до державного реєстру військовозобов’язаних.

У липні 2024 року в електронному кабінеті «Резерв+» відображався статус «не військовозобов’язаний». Однак уже у грудні 2024 року позивач побачив, що його статус змінено на «військовозобов’язаний».

Згодом територіальний центр комплектування повідомив, що підставою для зміни статусу стало рішення ЦВЛК від 27 червня 2024 року. Комісія скасувала постанову ВЛК 2022 року, дійшовши висновку, що вона не відповідала вимогам Розкладу хвороб, затвердженого наказом Міноборони №402.

Після скасування постанови ВЛК дані про позивача були актуалізовані у Реєстрі, а його статус у військовому обліку змінено на «військовозобов’язаний».

Позиція позивача

Позивач просив суд скасувати рішення ЦВЛК, визнати незаконними дії ТЦК щодо зміни даних у реєстрі та зобов’язати повернути відомості про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку.

Свої вимоги він обґрунтовував тим, що ЦВЛК переглянула постанову без його виклику та без нового медичного огляду. Крім того, позивач вважав, що законодавство не передбачає механізму поновлення на військовому обліку після виключення за станом здоров’я.

Також він стверджував, що рішення РНБО та указ Президента 2023 року не можуть застосовуватися до правовідносин, які виникли у 2022 році, а Національна поліція не мала повноважень ініціювати перевірку висновку ВЛК. Окремо позивач наполягав, що ЦВЛК пропустила строки для перегляду рішення.

Що встановив суд

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про те, що ЦВЛК діяла в межах своїх повноважень.

Суд детально проаналізував Положення про військово-лікарську експертизу №402 та вказав: ЦВЛК є керівним органом у сфері військово-лікарської експертизи й має право переглядати, скасовувати та змінювати постанови будь-якої ВЛК у Збройних Силах України.

Колегія суддів окремо наголосила, що Положення №402 надає ЦВЛК право, але не встановлює обов’язку направляти особу на контрольне обстеження чи повторний медичний огляд під час перегляду постанов ВЛК.

Суд також зазначив, що Положення №402 не містить вимоги обов’язково повідомляти особу про перегляд постанови ВЛК. Водночас законодавство не встановлює спеціального строку давності для перегляду рішень ВЛК, а звернення правоохоронних органів до ЦВЛК у межах кримінальних проваджень не суперечить законодавству.

Оцінка доводів про «зворотну дію» актів РНБО

Суд відхилив аргументи про порушення статті 58 Конституції України щодо незворотності дії нормативно-правових актів у часі.

Колегія суддів зазначила, що рішення РНБО від 30 серпня 2023 року та указ Президента №576/2023 не змінювали правового статусу позивача автоматично, а лише створили механізм перевірки обґрунтованості висновків ВЛК, ухвалених під час воєнного стану.

Тому перевірка рішень, ухвалених у 2022 році, не є ретроспективним застосуванням нового законодавства.

Статус військовозобов’язаного після скасування рішення ВЛК

Одним із ключових висновків постанови стало роз’яснення наслідків скасування рішення про непридатність.

Апеляційний суд вказав: після скасування постанови ВЛК відпадають правові підстави для виключення особи з військового обліку, а її облікові дані підлягають приведенню у відповідність до актуального правового статусу.

Суд підкреслив, що у такому випадку не йдеться про набуття нового статусу, а про відновлення попереднього правового становища особи після скасування індивідуального акта.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення.

