Могут ли отменить статус «непригоден» через два года после решения ВВК: позиция апелляционного суда

Спор возник после того, как Центральная ВВК пересмотрела заключение 2022 года и отменила исключение мужчины с воинского учета.

Второй апелляционный административный суд рассмотрел дело о пересмотре заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Спор возник после того, как мужчина, которого в 2022 году признали непригодным и исключили с воинского учета, через два года увидел в приложении «Резерв+» изменение статуса на «военнообязанный». Как выяснилось, Центральная военно-врачебная комиссия отменила предыдущее заключение ВВК, посчитав его не соответствующим требованиям Расписания болезней.

Истец настаивал, что ЦВВК не имела права пересматривать решение без нового медицинского осмотра и фактически «возвращать» его на воинский учет после исключения. В то же время апелляционный суд пришел к выводу, что ЦВВК действовала в пределах своих полномочий: Положение №402 позволяет комиссии пересматривать и отменять постановления любой ВВК, а законодательство не устанавливает специального срока для такого пересмотра.

Обстоятельства дела № 440/1503/25

Истец по делу в 2022 году прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой его признали непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующие сведения были внесены в военный билет и в государственный реестр военнообязанных.

В июле 2024 года в электронном кабинете «Резерв+» отображался статус «не военнообязанный». Однако уже в декабре 2024 года истец увидел, что его статус изменен на «военнообязанный».

Позже территориальный центр комплектования сообщил, что основанием для изменения статуса стало решение ЦВВК от 27 июня 2024 года. Комиссия отменила постановление ВВК 2022 года, придя к выводу, что оно не соответствовало требованиям Расписания болезней, утвержденного приказом Минобороны №402.

После отмены постановления ВВК данные об истце были актуализированы в Реестре, а его статус в воинском учете изменен на «военнообязанный».

Позиция истца

Истец просил суд отменить решение ЦВВК, признать незаконными действия ТЦК по изменению данных в реестре и обязать вернуть сведения о непригодности к военной службе и исключении с воинского учета.

Свои требования он обосновывал тем, что ЦВВК пересмотрела постановление без его вызова и без нового медицинского осмотра. Кроме того, истец считал, что законодательство не предусматривает механизма восстановления на воинском учете после исключения по состоянию здоровья.

Также он утверждал, что решение СНБО и указ Президента 2023 года не могут применяться к правоотношениям, возникшим в 2022 году, а Национальная полиция не имела полномочий инициировать проверку заключения ВВК. Отдельно истец настаивал, что ЦВВК пропустила сроки для пересмотра решения.

Что установил суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что ЦВВК действовала в пределах своих полномочий.

Суд подробно проанализировал Положение о военно-врачебной экспертизе №402 и указал: ЦВВК является руководящим органом в сфере военно-врачебной экспертизы и имеет право пересматривать, отменять и изменять постановления любой ВВК в Вооруженных Силах Украины.

Коллегия судей отдельно подчеркнула, что Положение №402 предоставляет ЦВВК право, но не устанавливает обязанности направлять лицо на контрольное обследование или повторный медицинский осмотр при пересмотре постановлений ВВК.

Суд также отметил, что Положение №402 не содержит требования обязательно уведомлять лицо о пересмотре постановления ВВК. В то же время законодательство не устанавливает специального срока давности для пересмотра решений ВВК, а обращения правоохранительных органов в ЦВВК в рамках уголовных производств не противоречат законодательству.

Оценка доводов об «обратном действии» актов СНБО

Суд отклонил аргументы о нарушении статьи 58 Конституции Украины относительно недопустимости обратного действия нормативно-правовых актов во времени.

Коллегия судей указала, что решение СНБО от 30 августа 2023 года и указ Президента №576/2023 не изменяли правовой статус истца автоматически, а лишь создали механизм проверки обоснованности заключений ВВК, принятых во время военного положения.

Поэтому проверка решений, принятых в 2022 году, не является ретроспективным применением нового законодательства.

Статус военнообязанного после отмены решения ВВК

Одним из ключевых выводов постановления стало разъяснение последствий отмены решения о непригодности.

Апелляционный суд указал: после отмены постановления ВВК отпадают правовые основания для исключения лица с воинского учета, а его учетные данные подлежат приведению в соответствие с актуальным правовым статусом.

Суд подчеркнул, что в таком случае речь не идет о приобретении нового статуса, а о восстановлении предыдущего правового положения лица после отмены индивидуального акта.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия.

