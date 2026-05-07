Чи можна усунути спадкоємця за заповітом через ухилення від догляду: рішення апеляційного суду

Херсонський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі про усунення особи від права на спадкування, зазначивши, що такий механізм застосовується лише у випадках спадкування за законом і не поширюється на спадкоємців за заповітом.

Херсонський апеляційний суд у відкритому судовому засіданні переглянув апеляційну скаргу на рішення Херсонського міського суду Херсонської області у цивільній справі № 766/25513/18 щодо усунення особи від права на спадкування. Третьою особою у справі виступив приватний нотаріус.

Суть справи

Позивач просив усунути сестру (відповідачку) від права спадкування майна померлої матері на підставі ст. 1224 ЦК України. Він стверджував, що відповідачка ухилялася від надання допомоги спадкодавцю, який через тяжку хворобу (гостре порушення мозкового кровообігу) перебував у безпорадному стані. Зокрема, позивач посилався на відмову від госпіталізації, несвоєчасний виклик швидкої допомоги та обмеження спілкування з матір’ю.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, мотивуючи тим, що спадкування відбувалося за заповітом, а не за законом, тому положення ч. 5 ст. 1224 ЦК України не підлягають застосуванню.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 13.04.2026 рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 05.02.2026 залишено без змін, а апеляційна скарга – без задоволення.

Позиція апеляційного суду

Колегія суддів підтвердила правильність позиції суду першої інстанції, пославшись на такі норми матеріального права:

статті 1216, 1217, 1223 ЦК України (спадкування за заповітом та за законом);

частина 5 статті 1224 ЦК України, яка передбачає можливість усунення особи від права на спадкування за законом, якщо вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцю, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані;

пункт 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування».

Апеляційний суд наголосив: оскільки мати склала заповіт, за яким позивач отримав 1/3, а його сестра — 2/3 спадкового майна, а сам позивач не є особою, яка має право на обов’язкову частку у спадщині відповідно до ст. 1241 ЦК України, підстав для застосування інституту усунення від спадкування за ч. 5 ст. 1224 ЦК України немає. Доводи апелянта щодо недослідження та неоцінки доказів (медичних документів, свідчень) суд визнав безпідставними, оскільки за умов спадкування за заповітом ці обставини не мають юридичного значення для вирішення спору.

Постанова Херсонського апеляційного суду повністю відповідає вимогам статей 263, 367 ЦПК України щодо законності та обґрунтованості судового рішення та узгоджується з усталеною судовою практикою. Рішення ще раз підтверджує чітке розмежування у спадковому праві: механізм усунення від спадкування за ухилення від надання допомоги (ч. 5 ст. 1224 ЦК України) застосовується лише у випадках спадкування за законом і не поширюється на спадкоємців за заповітом, якщо вони не претендують на обов’язкову частку.

