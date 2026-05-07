Можно ли устранить наследника по завещанию из-за уклонения от ухода: решение апелляционного суда

Херсонский апелляционный суд оставил по-прежнему решение суда первой инстанции по делу об отстранении лица от права на наследование, отметив, что такой механизм применяется только в случаях наследования по закону и не распространяется на наследников по завещанию.

Херсонский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу на решение Херсонского городского суда Херсонской области по гражданскому делу № 766/25513/18 об устранении лица от права на наследование. Третьим лицом по делу выступил частный нотариус.

Суть дела

Истец просил устранить сестру (ответчицу) от права наследования имущества умершей матери на основании ст. 1224 ГК Украины. Он утверждал, что ответчица уклонялась от оказания помощи наследодателю, который из-за тяжелой болезни (острое нарушение мозгового кровообращения) находился в беспомощном состоянии. В частности, истец ссылался на отказ от госпитализации, несвоевременный вызов скорой помощи и ограничение общения с матерью.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивировав это тем, что наследование происходило по завещанию, а не по закону, поэтому положения ч. 5 ст. 1224 ГК Украины не подлежат применению.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 13.04.2026 решение Херсонского городского суда Херсонской области от 05.02.2026 оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей подтвердила правильность позиции суда первой инстанции, сославшись на следующие нормы материального права:

статьи 1216, 1217, 1223 ГК Украины (наследование по завещанию и по закону);

часть 5 статьи 1224 ГК Украины, предусматривающую возможность устранения лица от права на наследование по закону, если оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии;

пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 года № 7 «О судебной практике по делам о наследовании».

Апелляционный суд подчеркнул: поскольку мать составила завещание, по которому истец получил 1/3, а его сестра — 2/3 наследственного имущества, при этом сам истец не является лицом, имеющим право на обязательную долю в наследстве в соответствии со ст. 1241 ГК Украины, оснований для применения института устранения от наследования по ч. 5 ст. 1224 ГК Украины нет. Доводы апеллянта о неисследовании и ненадлежащей оценке доказательств (медицинских документов, свидетельских показаний) суд признал необоснованными, поскольку при наследовании по завещанию эти обстоятельства не имеют юридического значения для разрешения спора.

Постановление Херсонского апелляционного суда полностью соответствует требованиям статей 263, 367 ГПК Украины относительно законности и обоснованности судебного решения и согласуется с устоявшейся судебной практикой. Решение еще раз подтверждает четкое разграничение в наследственном праве: механизм устранения от наследования за уклонение от оказания помощи применяется только в случаях наследования по закону и не распространяется на наследников по завещанию, если они не претендуют на обязательную долю.

