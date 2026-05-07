Верховний Суд роз’яснив умови залучення спадкоємця як процесуального правонаступника у спорах про борги спадкодавця

Верховний Суд розглянув питання процесуального правонаступництва у справі про стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення після смерті одного з відповідачів, зокрема щодо залучення спадкоємця до участі у справі на стадії апеляційного перегляду.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду переглянув справу № 335/6206/21 щодо процесуального правонаступництва у спорі про стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Предметом касаційного перегляду стала ухвала апеляційного суду про залучення спадкоємця померлого відповідача як правонаступника на стадії апеляційного розгляду справи.

Суть справи

Комунальне підприємство звернулося до суду з позовом про солідарне стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі 16 493,53 грн. Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21 квітня 2022 року позов було задоволено частково та стягнуто солідарно з відповідачів заборгованість за період з червня 2018 року до березня 2021 року у сумі 14 739,06 грн.

У подальшому один із відповідачів звернувся із заявами про перегляд судового рішення за виключними та нововиявленими обставинами. Ухвалами суду першої інстанції у задоволенні відповідних заяв було відмовлено, а одну із заяв визнано неподаною та повернуто заявникові.

На зазначені ухвали були подані апеляційні скарги, за якими Запорізький апеляційний суд відкрив апеляційні провадження. Під час апеляційного розгляду стало відомо про смерть одного з відповідачів. Апеляційний суд витребував інформацію зі Спадкового реєстру, а також дані про зареєстрованих осіб за адресами проживання сторін.

З отриманих відомостей убачалося, що спадкова справа після смерті відповідача не заводилася, свідоцтва про право на спадщину не видавалися, відомості про заповіт чи спадковий договір відсутні. Разом із цим апеляційний суд установив, що дружина померлого відповідача перебувала з ним у зареєстрованому шлюбі та дійшов висновку про прийняття нею спадщини в силу положень статті 1268 ЦК України.

На цій підставі суд апеляційної інстанції залучив дружину померлого відповідача до участі у справі як процесуального правонаступника.

Рішення судів

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя рішенням від 21 квітня 2022 року частково задовольнив позов Комунального підприємства «Водоканал» та стягнув солідарно з відповідачів 14 739,06 грн заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення.

Ухвалами від 25 квітня 2024 року та 28 червня 2024 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяв про перегляд рішення за виключними та нововиявленими обставинами. Ухвалою від 26 липня 2024 року одну із заяв про перегляд рішення за виключними обставинами було визнано неподаною та повернуто заявникові.

Запорізький апеляційний суд ухвалою від 27 листопада 2024 року залучив дружину померлого відповідача як його правонаступника на стадії апеляційного розгляду справи.

Верховний Суд касаційні скарги задовольнив частково, ухвалу Запорізького апеляційного суду від 27 листопада 2024 року скасував та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального правонаступництва та безпосередньо пов’язане з переходом матеріальних прав і обов’язків від однієї особи до іншої. Для вирішення питання про заміну сторони її правонаступником суд повинен установити факт переходу до відповідної особи матеріальних прав та обов’язків попередника.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 55 ЦПК України процесуальне правонаступництво допускається на будь-якій стадії процесу, однак для цього необхідна наявність належних доказів переходу прав та обов’язків у матеріальному правовідношенні.

Верховний Суд наголосив, що сам по собі факт перебування особи у шлюбі зі спадкодавцем не є безумовним підтвердженням прийняття спадщини. Апеляційний суд дійшов передчасного висновку про прийняття спадщини, оскільки встановив, що особа була зареєстрована за адресою, відмінною від місця реєстрації спадкодавця, а доказів її постійного проживання разом із померлим на час відкриття спадщини суд не здобув.

Крім того, Верховний Суд підкреслив, що апеляційний суд не встановив склад та розмір спадкової маси, а також не з’ясував, чи відповідає вартість успадкованого майна розміру боргу, стягнутого рішенням суду. При цьому суд касаційної інстанції окремо звернув увагу на положення статті 1282 ЦК України, відповідно до яких спадкоємці відповідають за борги спадкодавця лише в межах вартості отриманого у спадщину майна.

За висновком Верховного Суду, неналежне дослідження обставин, що мають значення для вирішення питання про процесуальне правонаступництво, свідчить про порушення норм процесуального права та унеможливлює правильне вирішення справи. Саме з цих підстав ухвалу апеляційного суду було скасовано з направленням справи на новий розгляд.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

