Верховный Суд разъяснил условия привлечения наследника как процессуального правопреемника по спорам о долгах наследодателя

Верховный Суд рассмотрел вопрос процессуального правопреемства по делу о взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения после смерти одного из ответчиков, в частности, о привлечении наследника к участию в деле на стадии апелляционного пересмотра.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел дело № 335/6206/21 о процессуальном правопреемстве в споре о взыскании задолженности за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Предметом кассационного пересмотра стало определение апелляционного суда о привлечении наследника умершего ответчика в качестве правопреемника на стадии апелляционного рассмотрения дела.

Суть дела

Коммунальное предприятие обратилось в суд с иском о солидарном взыскании задолженности за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 16 493,53 грн. Решением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 21 апреля 2022 года иск был удовлетворен частично, и с ответчиков солидарно взыскана задолженность за период с июня 2018 года по март 2021 года в сумме 14 739,06 грн.

В дальнейшем один из ответчиков обратился с заявлениями о пересмотре судебного решения по исключительным и вновь открывшимся обстоятельствам. Определениями суда первой инстанции в удовлетворении соответствующих заявлений было отказано, а одно из заявлений признано неподанным и возвращено заявителю.

На указанные определения были поданы апелляционные жалобы, по которым Запорожский апелляционный суд открыл апелляционные производства. Во время апелляционного рассмотрения стало известно о смерти одного из ответчиков. Апелляционный суд истребовал информацию из Наследственного реестра, а также сведения о зарегистрированных лицах по адресам проживания сторон.

Из полученных сведений следовало, что наследственное дело после смерти ответчика не открывалось, свидетельства о праве на наследство не выдавались, сведения о завещании или наследственном договоре отсутствуют. Вместе с тем апелляционный суд установил, что жена умершего ответчика состояла с ним в зарегистрированном браке, и пришел к выводу о принятии ею наследства в силу положений статьи 1268 ГК Украины.

На этом основании суд апелляционной инстанции привлек жену умершего ответчика к участию в деле в качестве процессуального правопреемника.

Решения судов

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья решением от 21 апреля 2022 года частично удовлетворил иск Коммунального предприятия «Водоканал» и взыскал солидарно с ответчиков 14 739,06 грн задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.

Определениями от 25 апреля 2024 года и 28 июня 2024 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявлений о пересмотре решения по исключительным и вновь открывшимся обстоятельствам. Определением от 26 июля 2024 года одно из заявлений о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам было признано неподанным и возвращено заявителю.

Запорожский апелляционный суд определением от 27 ноября 2024 года привлек жену умершего ответчика в качестве его правопреемника на стадии апелляционного рассмотрения дела.

Верховный Суд кассационные жалобы удовлетворил частично, определение Запорожского апелляционного суда от 27 ноября 2024 года отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд указал, что процессуальное правопреемство является производным от материального правопреемства и непосредственно связано с переходом материальных прав и обязанностей от одного лица к другому. Для разрешения вопроса о замене стороны ее правопреемником суд должен установить факт перехода к соответствующему лицу материальных прав и обязанностей предшественника.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 55 ГПК Украины процессуальное правопреемство допускается на любой стадии процесса, однако для этого необходимо наличие надлежащих доказательств перехода прав и обязанностей в материальном правоотношении.

Верховный Суд подчеркнул, что сам по себе факт пребывания лица в браке с наследодателем не является безусловным подтверждением принятия наследства. Апелляционный суд пришел к преждевременному выводу о принятии наследства, поскольку установил, что лицо было зарегистрировано по адресу, отличному от места регистрации наследодателя, а доказательств его постоянного проживания вместе с умершим на момент открытия наследства суд не получил.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что апелляционный суд не установил состав и размер наследственной массы, а также не выяснил, соответствует ли стоимость унаследованного имущества размеру долга, взысканного решением суда. При этом суд кассационной инстанции отдельно обратил внимание на положения статьи 1282 ГК Украины, согласно которым наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости полученного в наследство имущества.

По выводу Верховного Суда, ненадлежащее исследование обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о процессуальном правопреемстве, свидетельствует о нарушении норм процессуального права и делает невозможным правильное разрешение дела. Именно по этим основаниям определение апелляционного суда было отменено с направлением дела на новое рассмотрение.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

