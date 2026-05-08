Понаднормова робота держслужбовців підлягає оплаті — позиція Верховного Суду

13:54, 8 травня 2026
Чи мають державні службовці отримувати компенсацію за чергування та роботу у вихідні дні? Відповідь на це питання надав Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Як зазначили у Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, у постанові від 12 червня 2023 року у справі № 580/2048/21 суд сформулював підхід до оплати роботи понад встановлену норму робочого часу.

Суд зазначив, що робота понад установлену тривалість робочого часу, у вихідні, святкові дні або в нічний час підлягає компенсації за наявності двох умов:

  • є наказ (розпорядження) керівника державної служби
  • службовець залучений до виконання невідкладних або непередбачуваних завдань

Водночас суд підкреслив важливий нюанс: навіть якщо робота оформлена графіками чергувань, це не змінює її правової природи — вона може визнаватися понаднормовою.

Обставини справи

Позивач (слідчий) регулярно здійснював чергування:

  • понад нормальну тривалість робочого часу
  • у вихідні дні

Ці чергування були пов’язані з виконанням службових обов’язків, а не додаткових функцій.

Суд дійшов висновку, що така робота є понадурочною і підлягає компенсації.

Компенсація може надаватися у двох формах:

  • грошова виплата
  • додаткові дні відпочинку (за заявою працівника)

Висновок для практики

Графіки чергувань є обов’язковими до виконання, однак якщо вони фактично передбачають перевищення норми робочого часу — це вважається понаднормовою роботою.

Відсутність дисциплінарних стягнень за невиконання графіків також підтверджує, що працівник діяв у межах службових вимог, зазначили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення.

Таким чином, державні органи не можуть маскувати понадурочну роботу графіками чергувань: за фактичного перевищення робочого часу та виконання невідкладних завдань працівникам має бути надана компенсація.

Судово-юридична газета

