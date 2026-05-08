Понаднормовая работа госслужащих подлежит оплате — позиция Верховного Суда

Суд отметил, что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, праздничные дни или в ночное время подлежит компенсации, если одновременно выполнен ряд условий.

Должны ли государственные служащие получать компенсацию за дежурства и работу в выходные дни? Ответ на этот вопрос дал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Как отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, в постановлении от 12 июня 2023 года по делу № 580/2048/21 суд сформулировал подход к оплате работы сверх установленной нормы рабочего времени.

Суд указал, что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, праздничные дни или в ночное время подлежит компенсации при наличии двух условий:

имеется приказ (распоряжение) руководителя государственной службы

служащий привлечен к выполнению неотложных или непредвиденных задач

В то же время суд подчеркнул важный нюанс: даже если работа оформлена графиками дежурств, это не меняет ее правовой природы — она может признаваться сверхурочной.

Обстоятельства дела

Истец (следователь) регулярно осуществлял дежурства:

сверх нормальной продолжительности рабочего времени

в выходные дни

Эти дежурства были связаны с выполнением служебных обязанностей, а не дополнительных функций.

Суд пришел к выводу, что такая работа является сверхурочной и подлежит компенсации.

Компенсация может предоставляться в двух формах:

денежная выплата

дополнительные дни отдыха (по заявлению работника)

Вывод для практики

Графики дежурств являются обязательными к исполнению, однако если они фактически предусматривают превышение нормы рабочего времени — это считается сверхурочной работой.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за невыполнение графиков также подтверждает, что работник действовал в рамках служебных требований, подчеркнули в Инспекции по вопросам труда и занятости населения.

Таким образом, государственные органы не могут маскировать сверхурочную работу графиками дежурств: при фактическом превышении рабочего времени и выполнении неотложных задач работникам должна быть предоставлена компенсация.

