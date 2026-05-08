  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Понаднормовая работа госслужащих подлежит оплате — позиция Верховного Суда

13:54, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд отметил, что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, праздничные дни или в ночное время подлежит компенсации, если одновременно выполнен ряд условий.
Понаднормовая работа госслужащих подлежит оплате — позиция Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должны ли государственные служащие получать компенсацию за дежурства и работу в выходные дни? Ответ на этот вопрос дал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, в постановлении от 12 июня 2023 года по делу № 580/2048/21 суд сформулировал подход к оплате работы сверх установленной нормы рабочего времени.

Суд указал, что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, праздничные дни или в ночное время подлежит компенсации при наличии двух условий:

  • имеется приказ (распоряжение) руководителя государственной службы
  • служащий привлечен к выполнению неотложных или непредвиденных задач

В то же время суд подчеркнул важный нюанс: даже если работа оформлена графиками дежурств, это не меняет ее правовой природы — она может признаваться сверхурочной.

Обстоятельства дела

Истец (следователь) регулярно осуществлял дежурства:

  • сверх нормальной продолжительности рабочего времени
  • в выходные дни

Эти дежурства были связаны с выполнением служебных обязанностей, а не дополнительных функций.

Суд пришел к выводу, что такая работа является сверхурочной и подлежит компенсации.

Компенсация может предоставляться в двух формах:

  • денежная выплата
  • дополнительные дни отдыха (по заявлению работника)

Вывод для практики

Графики дежурств являются обязательными к исполнению, однако если они фактически предусматривают превышение нормы рабочего времени — это считается сверхурочной работой.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за невыполнение графиков также подтверждает, что работник действовал в рамках служебных требований, подчеркнули в Инспекции по вопросам труда и занятости населения.

Таким образом, государственные органы не могут маскировать сверхурочную работу графиками дежурств: при фактическом превышении рабочего времени и выполнении неотложных задач работникам должна быть предоставлена компенсация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд госслужащие судебная практика трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]