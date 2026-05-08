Понаднормовая работа госслужащих подлежит оплате — позиция Верховного Суда
Должны ли государственные служащие получать компенсацию за дежурства и работу в выходные дни? Ответ на этот вопрос дал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.
Как отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, в постановлении от 12 июня 2023 года по делу № 580/2048/21 суд сформулировал подход к оплате работы сверх установленной нормы рабочего времени.
Суд указал, что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, праздничные дни или в ночное время подлежит компенсации при наличии двух условий:
- имеется приказ (распоряжение) руководителя государственной службы
- служащий привлечен к выполнению неотложных или непредвиденных задач
В то же время суд подчеркнул важный нюанс: даже если работа оформлена графиками дежурств, это не меняет ее правовой природы — она может признаваться сверхурочной.
Обстоятельства дела
Истец (следователь) регулярно осуществлял дежурства:
- сверх нормальной продолжительности рабочего времени
- в выходные дни
Эти дежурства были связаны с выполнением служебных обязанностей, а не дополнительных функций.
Суд пришел к выводу, что такая работа является сверхурочной и подлежит компенсации.
Компенсация может предоставляться в двух формах:
- денежная выплата
- дополнительные дни отдыха (по заявлению работника)
Вывод для практики
Графики дежурств являются обязательными к исполнению, однако если они фактически предусматривают превышение нормы рабочего времени — это считается сверхурочной работой.
Отсутствие дисциплинарных взысканий за невыполнение графиков также подтверждает, что работник действовал в рамках служебных требований, подчеркнули в Инспекции по вопросам труда и занятости населения.
Таким образом, государственные органы не могут маскировать сверхурочную работу графиками дежурств: при фактическом превышении рабочего времени и выполнении неотложных задач работникам должна быть предоставлена компенсация.
