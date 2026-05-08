Водія на Закарпатті оштрафували та позбавили права керування на 18 років за повторне порушення ПДР

19:54, 8 травня 2026
Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув справу щодо водія, який повторно протягом року керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, попри чинне позбавлення права керування.
Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув об’єднане провадження щодо притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за повторне керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та повторне керування автомобілем особою, позбавленою права керування. Провадження здійснювалося за частиною 5 статті 126 та частиною 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суть справи № 302/468/26

Суд установив, що 23 лютого 2026 року у селищі Міжгір’я Хустського району Закарпатської області водій керував автомобілем Volkswagen Golf з іноземною реєстрацією, будучи позбавленим права керування транспортними засобами. При цьому порушення було вчинене повторно протягом року після застосування до нього адміністративного стягнення за частиною 4 статті 126 КУпАП.

Крім того, цього ж дня та за тих самих обставин водій повторно протягом року після притягнення до відповідальності за керування у стані сп’яніння керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Згідно з медичним висновком, рівень алкоголю в крові становив 1,80 проміле.

Під час судового розгляду чоловік вини не визнав та стверджував, що не керував транспортним засобом за обставин, викладених у протоколах.

Суд дослідив протоколи про адміністративні правопорушення, матеріали кримінальних проваджень, медичний висновок щодо стану алкогольного сп’яніння, протоколи допиту свідків і потерпілого, повідомлення про підозру, попередні судові рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності, а також відеоматеріали.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 7, 9, 245, 251 та 252 КУпАП провадження у справах про адміністративні правопорушення має здійснюватися на засадах законності, а доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які підтверджують наявність або відсутність правопорушення та винність особи.

Суд звернув увагу, що диспозиція частини 2 статті 130 КУпАП передбачає відповідальність за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, а частина 5 статті 126 КУпАП — за повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Оцінюючи надані докази, суд дійшов висновку, що вони є належними, допустимими, логічно пов’язаними між собою та достатніми для доведення вини особи поза розумним сумнівом.

У рішенні також наведено практику Європейського суду з прав людини, зокрема позиції у справах «О’Галлоран та Франціс проти Сполученого Королівства» та «Бочаров проти України», відповідно до яких особи, які володіють та керують автомобілями, погоджуються нести додаткові обов’язки у сфері безпеки дорожнього руху, а оцінка доказів має здійснюватися за критерієм доведення «поза розумним сумнівом».

Суд не встановив доказів застосування до водія незаконних методів, примусу чи упередженого ставлення з боку працівників поліції. Обставин, які пом’якшують або обтяжують відповідальність, також встановлено не було.

З урахуванням положень статті 36 КУпАП суд об’єднав два адміністративні провадження в одне та призначив стягнення в межах санкції за більш серйозне правопорушення — частиною 5 статті 126 КУпАП.

Суд визнав водія винним у вчиненні адміністративних правопорушень та призначив штраф у розмірі 40 800 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на сім років. Водночас на підставі частини 3 статті 30 КУпАП до нового стягнення було приєднано невідбуту частину попереднього покарання.

У результаті остаточний строк позбавлення права керування транспортними засобами склав 18 років 4 місяці 18 днів без оплатного вилучення транспортного засобу. Також із правопорушника стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 гривні.

