Водія на Закарпатті оштрафували та позбавили права керування на 18 років за повторне порушення ПДР
Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув об’єднане провадження щодо притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за повторне керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та повторне керування автомобілем особою, позбавленою права керування. Провадження здійснювалося за частиною 5 статті 126 та частиною 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Суть справи № 302/468/26
Суд установив, що 23 лютого 2026 року у селищі Міжгір’я Хустського району Закарпатської області водій керував автомобілем Volkswagen Golf з іноземною реєстрацією, будучи позбавленим права керування транспортними засобами. При цьому порушення було вчинене повторно протягом року після застосування до нього адміністративного стягнення за частиною 4 статті 126 КУпАП.
Крім того, цього ж дня та за тих самих обставин водій повторно протягом року після притягнення до відповідальності за керування у стані сп’яніння керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Згідно з медичним висновком, рівень алкоголю в крові становив 1,80 проміле.
Під час судового розгляду чоловік вини не визнав та стверджував, що не керував транспортним засобом за обставин, викладених у протоколах.
Суд дослідив протоколи про адміністративні правопорушення, матеріали кримінальних проваджень, медичний висновок щодо стану алкогольного сп’яніння, протоколи допиту свідків і потерпілого, повідомлення про підозру, попередні судові рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності, а також відеоматеріали.
Позиція та висновки суду
Суд зазначив, що відповідно до статей 7, 9, 245, 251 та 252 КУпАП провадження у справах про адміністративні правопорушення має здійснюватися на засадах законності, а доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які підтверджують наявність або відсутність правопорушення та винність особи.
Суд звернув увагу, що диспозиція частини 2 статті 130 КУпАП передбачає відповідальність за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, а частина 5 статті 126 КУпАП — за повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.
Оцінюючи надані докази, суд дійшов висновку, що вони є належними, допустимими, логічно пов’язаними між собою та достатніми для доведення вини особи поза розумним сумнівом.
У рішенні також наведено практику Європейського суду з прав людини, зокрема позиції у справах «О’Галлоран та Франціс проти Сполученого Королівства» та «Бочаров проти України», відповідно до яких особи, які володіють та керують автомобілями, погоджуються нести додаткові обов’язки у сфері безпеки дорожнього руху, а оцінка доказів має здійснюватися за критерієм доведення «поза розумним сумнівом».
Суд не встановив доказів застосування до водія незаконних методів, примусу чи упередженого ставлення з боку працівників поліції. Обставин, які пом’якшують або обтяжують відповідальність, також встановлено не було.
З урахуванням положень статті 36 КУпАП суд об’єднав два адміністративні провадження в одне та призначив стягнення в межах санкції за більш серйозне правопорушення — частиною 5 статті 126 КУпАП.
Суд визнав водія винним у вчиненні адміністративних правопорушень та призначив штраф у розмірі 40 800 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на сім років. Водночас на підставі частини 3 статті 30 КУпАП до нового стягнення було приєднано невідбуту частину попереднього покарання.
У результаті остаточний строк позбавлення права керування транспортними засобами склав 18 років 4 місяці 18 днів без оплатного вилучення транспортного засобу. Також із правопорушника стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 гривні.
