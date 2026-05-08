Водителя на Закарпатье оштрафовали и лишили права управления на 18 лет за повторное нарушение ПДД

Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело в отношении водителя, который повторно в течение года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на лишение права вождения.

Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел объединенное производство о привлечении гражданина к административной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и повторное управление автомобилем лицом, лишенным права управления. Производство осуществлялось по части 5 статьи 126 и части 2 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суть дела № 302/468/26

Суд установил, что 23 февраля 2026 года в поселке Межгорье Хустского района Закарпатской области водитель управлял автомобилем Volkswagen Golf с иностранной регистрацией, будучи лишенным права управления транспортными средствами. При этом нарушение было совершено повторно в течение года после применения к нему административного взыскания по части 4 статьи 126 КУоАП.

Кроме того, в тот же день и при тех же обстоятельствах водитель повторно в течение года после привлечения к ответственности за управление в состоянии опьянения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно медицинскому заключению, уровень алкоголя в крови составлял 1,80 промилле.

Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал и утверждал, что не управлял транспортным средством при обстоятельствах, изложенных в протоколах.

Суд исследовал протоколы об административных правонарушениях, материалы уголовных производств, медицинское заключение о состоянии алкогольного опьянения, протоколы допроса свидетелей и потерпевшего, уведомление о подозрении, предыдущие судебные решения о привлечении лица к административной ответственности, а также видеоматериалы.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьями 7, 9, 245, 251 и 252 КУоАП производство по делам об административных правонарушениях должно осуществляться на принципах законности, а доказательствами по делу могут быть любые фактические данные, подтверждающие наличие или отсутствие правонарушения и виновность лица.

Суд обратил внимание, что диспозиция части 2 статьи 130 КУоАП предусматривает ответственность за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а часть 5 статьи 126 КУоАП — за повторное управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.

Оценивая представленные доказательства, суд пришел к выводу, что они являются надлежащими, допустимыми, логически связанными между собой и достаточными для доказательства вины лица вне разумного сомнения.

В решении также приведена практика Европейского суда по правам человека, в частности позиции по делам «О’Галлоран и Францис против Соединенного Королевства» и «Бочаров против Украины», согласно которым лица, владеющие и управляющие автомобилями, соглашаются нести дополнительные обязанности в сфере безопасности дорожного движения, а оценка доказательств должна осуществляться по критерию доказанности «вне разумного сомнения».

Суд не установил доказательств применения к водителю незаконных методов, принуждения или предвзятого отношения со стороны сотрудников полиции. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, также установлено не было.

С учетом положений статьи 36 КУоАП суд объединил два административных производства в одно и назначил взыскание в пределах санкции за более серьезное правонарушение — по части 5 статьи 126 КУоАП.

Суд признал водителя виновным в совершении административных правонарушений и назначил штраф в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Вместе с тем на основании части 3 статьи 30 КУоАП к новому взысканию была присоединена неотбытая часть предыдущего наказания.

В результате окончательный срок лишения права управления транспортными средствами составил 18 лет 4 месяца 18 дней без возмездного изъятия транспортного средства. Также с правонарушителя взыскан судебный сбор в размере 665,60 гривны.

