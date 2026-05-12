  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд підтримав звільнення працівника банку, який поїхав «працювати з боржниками», а опинився у кафе

16:15, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд встановив, що замість роботи з боржниками працівник перебував у кафе, а його відсутність на робочому місці понад три години підтверджувалася матеріалами перевірки та поліції.
Верховний Суд підтримав звільнення працівника банку, який поїхав «працювати з боржниками», а опинився у кафе
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд зазначив, що встановлення факту відсутності працівника на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин та недоведеність виконання ним у цей час трудових функцій поза межами робочого місця є підставою для звільнення за прогул відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

ВС у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом колишнього працівника АТ КБ «ПриватБанк» щодо його поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Деталі справи

Позивач працював у ПриватБанку на посаді заступника керівника напрямку Hard Collection. 4 квітні 2020 року його звільнили за прогул (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) через відсутність на роботі понад три години 3 березня (з 12:00 до 18:00).

За словами позивача, після 12:00 він виїхав для роботи з боржниками поза офісом, закінчив її о 16:30, після чого зустрівся зі знайомим у кафе, де виник конфлікт, що змусило його звернутися до поліції. Він вважав звільнення безпідставним, оскільки фактично виконував роботу поза межами приміщення банку.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, поновив позивача на роботі, мотивуючи своє рішення тим, що роботодавець не довів фактe ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіком роботи, що, на думку суду, свідчило про відсутність вини працівника.

Апеляційний суд не погодився з висновками місцевого суду, рішення скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

Суд зазначив, що працівник пропрацював у банку понад 15 років, а тому не міг не знати режиму роботи.

Також апеляційний суд вказав, що позивач не надав доказів виконання службових обов’язків після 12:00, натомість його перебування у кафе з 14:00 підтверджувалося матеріалами перевірки поліції та власними поясненнями.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками суду апеляційної інстанції.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України прогулом визнається відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Визначальним є не лише факт відсутності, а й відсутність поважних причин для цього.

Трудова діяльність може здійснюватися як на фіксованому робочому місці, так і в іншому просторі для виконання обов'язків. Однак для кваліфікації відсутності як прогулу необхідно встановити, чи виконував працівник у цей час свої трудові функції.

Суди встановили, що факт відсутності позивача на роботі понад три години підтверджений матеріалами службової перевірки та поліції. Позивач не надав доказів того, що він дійсно працював із боржниками у спірний час; натомість було підтверджено його перебування в кафе з 14:00.

Доводи про необізнаність із правилами розпорядку є безпідставними, оскільки посадова інструкція позивача передбачала обов’язок їх виконання, а тривалий стаж роботи в установі підтверджує знання режиму роботи.

Постанова Верховного Суду від 8 грудня 2022 року у справі № 686/14032/20 (провадження № 61-7414св22).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Верховний Суд звільнення судова практика трудова книжка банк трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]