Верховный Суд поддержал увольнение сотрудника банка, который поехал «работать с должниками», а оказался в кафе

16:15, 12 мая 2026
Суд установил, что вместо работы с должниками работник находился в кафе, а его отсутствие на рабочем месте более трех часов подтверждалось материалами проверки и полиции.
Верховный Суд отметил, что установление факта отсутствия работника на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин и недоказанность выполнения им в это время трудовых функций вне рабочего места является основанием для увольнения за прогул в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

ВС в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело по иску бывшего сотрудника АО КБ «ПриватБанк» о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Детали дела

Истец работал в ПриватБанке на должности заместителя руководителя направления Hard Collection. 4 апреля 2020 года его уволили за прогул (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины) из-за отсутствия на работе более трех часов 3 марта (с 12:00 до 18:00).

По словам истца, после 12:00 он выехал для работы с должниками вне офиса, закончил ее в 16:30, после чего встретился со знакомым в кафе, где возник конфликт, что вынудило его обратиться в полицию. Он считал увольнение безосновательным, поскольку фактически выполнял работу вне помещения банка.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, восстановил истца на работе, мотивируя свое решение тем, что работодатель не доказал факт ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка и графиком работы, что, по мнению суда, свидетельствовало об отсутствии вины работника.

Апелляционный суд не согласился с выводами местного суда, решение отменил, принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал.

Суд отметил, что работник проработал в банке более 15 лет, а потому не мог не знать режим работы.

Также апелляционный суд указал, что истец не предоставил доказательств выполнения служебных обязанностей после 12:00, тогда как его пребывание в кафе с 14:00 подтверждалось материалами проверки полиции и собственными объяснениями.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины прогулом признается отсутствие работника на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Определяющим является не только факт отсутствия, но и отсутствие уважительных причин для этого.

Трудовая деятельность может осуществляться как на фиксированном рабочем месте, так и в другом пространстве для выполнения обязанностей. Однако для квалификации отсутствия как прогула необходимо установить, выполнял ли работник в это время свои трудовые функции.

Суды установили, что факт отсутствия истца на работе более трех часов подтвержден материалами служебной проверки и полиции. Истец не предоставил доказательств того, что он действительно работал с должниками в спорное время; вместо этого было подтверждено его пребывание в кафе с 14:00.

Доводы о неосведомленности с правилами распорядка являются безосновательными, поскольку должностная инструкция истца предусматривала обязанность их выполнения, а длительный стаж работы в учреждении подтверждает знание режима работы.

Постановление Верховного Суда от 8 декабря 2022 года по делу № 686/14032/20 (производство № 61-7414св22).

