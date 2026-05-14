ЄСПЛ визнав законним стягнення компенсації з телеканалу за показ глядачів стендап-шоу без їхньої згоди

Повідомлення про відеозйомку під час заходу не означає згоди на використання зображення чи голосу людини.

Європейський суд з прав людини визнав, що стягнення компенсації з португальського телеканалу за трансляцію зображень і голосів двох глядачів комедійного шоу без їхньої чіткої згоди не порушило право мовника на свободу вираження поглядів. Суд дійшов висновку, що національні суди Португалії належним чином збалансували право телеканалу на свободу слова та право приватних осіб на повагу до приватного життя.

У справі SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S. A v. Portugal № 2746/21 ЄСПЛ наголосив, що навіть за наявності повідомлення про відеозйомку під час публічного заходу це не означає автоматичної згоди осіб на подальше використання їхніх зображень і голосів у змонтованих телепрограмах або рекламних матеріалах, особливо якщо такий контент може принижувати людину або завдавати шкоди її репутації.

Обставини справи

Заявник, SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., компанія, що базується в Оейраші (Португалія). SIC володіє кількома португальськими телеканалами, включаючи SIC Radical, який відомий трансляцією програм, орієнтованих на молодшу аудиторію, часто з контентом у провокаційному тоні, таким як комедійні шоу, ток-шоу або музика.

18 січня 2012 року M. G. та M. C. відвідали комедійне стендап-шоу в театрі Лісабона. Біля входу до зали було оголошення про те, що під час шоу буде вестися відеозапис. На початку виступу комік повідомив глядачів, що шоу записується. Протягом усього виступу можна було побачити три відеокамери, які знімали як коміка, так і глядачів. Коментарі коміка під час виступу обурили M. G. та M. C. Вони встали і, виходячи з аудиторії, вступили в палку суперечку з ним.

Комедійне шоу потім було включено до шестисерійного документального серіалу про кар'єру коміка, який транслювався на SIC Radical. 29 січня 2013 року розпочався показ рекламного ролика документального серіалу, у якому коротко з'явився уривок розмови за участю M. G. та M. C. В одному з епізодів, що вийшов в ефір 26 лютого 2013 року, було показано обмін репліками тривалістю майже три хвилини, в якому відтворювалися як зображення, так і голоси M. G. та M. C.

У червні 2013 року M. G. та M. C. звернулися до SIC з клопотанням видалити їхні зображення з трансляції. SIC заперечила будь-яку відповідальність. 25 квітня 2014 року M. G. та M. C. подали позов проти SIC, стверджуючи, що їхні зображення та голоси транслювалися SIC Radical без їхньої згоди. 9 липня 2018 року Цивільний суд Кашкайша відхилив позов встановивши, що компанія-заявник не діяла протизаконно. Лісабонський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 червня 2020 року Верховний Cуд скасував рішення Лісабонського апеляційного суду та зобов’язав компанію-заявника виплатити M. G. та M. C. 40 000 євро компенсації за незаконну трансляцію їхніх зображень та голосів. Верховний Суд також зобов’язав компанію-заявника видалити будь-які відеозаписи, що містять їхнє зображення, включаючи ті, що розміщені на його вебсайті, та вжити заходів для забезпечення видалення будь-яких відеозаписів, доступних на YouTube. Верховний Суд зазначив, що право коміка на свободу вираження поглядів не ставилося під сумнів, натомість питання полягало в тому, чи була надана позивачами дійсна згода. Далі пояснив, що будь-яка мовчазна згода на знімання поширюється лише на звичайний перебіг шоу. Він встановив, що таку згоду не можна обґрунтовано розцінювати як дозвіл на редагування зображень та голосів позивачів та використання їх поза контекстом, особливо в рекламному відео, яке зображувало їх у негативному світлі, підкреслюючи палку дискусію між ними та коміком.

15 вересня 2020 року Верховний Суд відмовив SIC у дозволі на оскарження.

Посилаючись на статтю 10, компанія SIC вважала, що рішення Верховного Суду є порушенням її права на свободу вираження поглядів.

Оцінка ЄСПЛ

ЄСПЛ наголосив, що предметом розгляду є не право коміка на свободу художнього або сатиричного самовираження, а право SIC рекламувати та транслювати одне зі своїх шоу з метою збільшення аудиторії, використовуючи записи голосів та зображення двох приватних осіб, які відвідували живе комедійне стендап-шоу.

Суд визнав безперечним, що M. G. та M. C. були приватними особами, невідомими широкій громадськості. Крім того, не можна було припустити, що, просто відвідавши стендап-шоу, вони прагнули привернути до себе увагу, здобути популярність для просування власних інтересів або потрапити у публічну сферу. Попри письмові та усні повідомлення та присутність камер під час шоу, поведінка M. G. та M. C. не демонструвала чітко та однозначно їхню мовчазну згоду на запис та використання їхніх зображень та голосів. Навіть якщо прийняти, що запис комедійних стендап-шоу є нормальним або навіть очікуваним, M. G. та M. C. Не могли розумно очікувати, що їхні зображення та голоси будуть вилучені з палкої дискусії, відредаговані та використані в оманливий спосіб для комерційних цілей.

Суд визнав, що трансляція відео була принизливою і могла заплямувати або завдати шкоди репутації M. G. та M. C., що могло мати негативні наслідки як для їхнього професійного, так і особистого життя. SIC не вжила заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків, не отримавши явну згоду M. G. та M. С., зокрема не розмила їхні обличчя та не змінила голоси, що створило враження глузування та підвищеної публічної уваги.

Враховуючи ці міркування, а зокрема відсутність будь-якого питання, що становить суспільний інтерес, у трансляції цієї суперечки, той факт, що, M. G. та M. C. були приватними особами, чиє приватне життя було порушене трансляцією їхніх зображень, сумнівний характер їхньої мовчазної згоди, а також відповідні санкції та обмеження, накладені на SIC Верховним Судом, ЄСПЛ дійшов висновку, що національні органи влади не перевищили межі дискреційних повноважень (межі розсуду), надані їм для досягнення балансу між правом SIC на свободу вираження поглядів, з одного боку, та правом, M. G. та M. C. на повагу до їхнього приватного життя, з іншого.

Висновок

Відсутність порушення статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів). Рішення в цій справі ухвалене Палатою 13 січня 2026 року і набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції.

