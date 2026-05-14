ЕСПЧ признал законным взыскание компенсации с телеканала за показ зрителей стендап-шоу без их согласия

Сообщение о видеосъемке во время мероприятия не означает согласия на использование изображения или голоса человека.

Европейский суд по правам человека признал, что взыскание компенсации с португальского телеканала за трансляцию изображений и голосов двух зрителей комедийного шоу без их четкого согласия не нарушило право вещателя на свободу выражения мнений. Суд пришел к выводу, что национальные суды Португалии надлежащим образом сбалансировали право телеканала на свободу слова и право частных лиц на уважение к частной жизни.

В деле SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S. A v. Portugal № 2746/21 ЕСПЧ подчеркнул, что даже при наличии уведомления о видеосъемке во время публичного мероприятия это не означает автоматического согласия лиц на дальнейшее использование их изображений и голосов в смонтированных телепрограммах или рекламных материалах, особенно если такой контент может унижать человека или наносить ущерб его репутации.

Обстоятельства дела

Заявитель, SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., компания, базирующаяся в Оэйраше (Португалия). SIC владеет несколькими португальскими телеканалами, включая SIC Radical, который известен трансляцией программ, ориентированных на более молодую аудиторию, часто с контентом в провокационном тоне, таким как комедийные шоу, ток-шоу или музыка.

18 января 2012 года M. G. и M. C. посетили комедийное стендап-шоу в театре Лиссабона. У входа в зал было объявление о том, что во время шоу будет вестись видеозапись. В начале выступления комик сообщил зрителям, что шоу записывается. На протяжении всего выступления можно было увидеть три видеокамеры, которые снимали как комика, так и зрителей. Комментарии комика во время выступления возмутили M. G. и M. C. Они встали и, выходя из аудитории, вступили в жаркий спор с ним.

Комедийное шоу затем было включено в шестисерийный документальный сериал о карьере комика, который транслировался на SIC Radical. 29 января 2013 года начался показ рекламного ролика документального сериала, в котором кратко появился фрагмент разговора с участием M. G. и M. C. В одном из эпизодов, вышедшем в эфир 26 февраля 2013 года, был показан обмен репликами продолжительностью почти три минуты, в котором воспроизводились как изображения, так и голоса M. G. и M. C.

В июне 2013 года M. G. и M. C. обратились к SIC с ходатайством удалить их изображения из трансляции. SIC отрицала какую-либо ответственность. 25 апреля 2014 года M. G. и M. C. подали иск против SIC, утверждая, что их изображения и голоса транслировались SIC Radical без их согласия. 9 июля 2018 года Гражданский суд Кашкайша отклонил иск, установив, что компания-заявитель не действовала противоправно. Лиссабонский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 июня 2020 года Верховный суд отменил решение Лиссабонского апелляционного суда и обязал компанию-заявителя выплатить M. G. и M. C. 40 000 евро компенсации за незаконную трансляцию их изображений и голосов. Верховный суд также обязал компанию-заявителя удалить любые видеозаписи, содержащие их изображение, включая размещенные на его вебсайте, и принять меры для обеспечения удаления любых видеозаписей, доступных на YouTube. Верховный суд отметил, что право комика на свободу выражения мнений не ставилось под сомнение, вместо этого вопрос заключался в том, было ли предоставлено истцами действительное согласие. Далее он пояснил, что любое молчаливое согласие на съемку распространяется только на обычное течение шоу. Он установил, что такое согласие нельзя обоснованно расценивать как разрешение на редактирование изображений и голосов истцов и использование их вне контекста, особенно в рекламном видео, которое изображало их в негативном свете, подчеркивая жаркую дискуссию между ними и комиком.

15 сентября 2020 года Верховный суд отказал SIC в разрешении на обжалование.

Ссылаясь на статью 10, компания SIC считала, что решение Верховного суда является нарушением ее права на свободу выражения мнений.

Оценка ЕСПЧ

ЕСПЧ подчеркнул, что предметом рассмотрения является не право комика на свободу художественного или сатирического самовыражения, а право SIC рекламировать и транслировать одно из своих шоу с целью увеличения аудитории, используя записи голосов и изображения двух частных лиц, которые посещали живое комедийное стендап-шоу.

Суд признал бесспорным, что M. G. и M. C. были частными лицами, неизвестными широкой общественности. Кроме того, нельзя было предположить, что, просто посетив стендап-шоу, они стремились привлечь к себе внимание, обрести популярность для продвижения собственных интересов или попасть в публичную сферу. Несмотря на письменные и устные уведомления и присутствие камер во время шоу, поведение M. G. и M. C. не демонстрировало четко и однозначно их молчаливое согласие на запись и использование их изображений и голосов. Даже если принять, что запись комедийных стендап-шоу является нормальной или даже ожидаемой, M. G. и M. C. не могли разумно ожидать, что их изображения и голоса будут изъяты из жаркой дискуссии, отредактированы и использованы обманчивым образом в коммерческих целях.

Суд признал, что трансляция видео была унизительной и могла запятнать или нанести ущерб репутации M. G. и M. C., что могло иметь негативные последствия как для их профессиональной, так и личной жизни. SIC не приняла меры для минимизации каких-либо негативных последствий, не получив явное согласие M. G. и M. C., в частности не размыв их лица и не изменив голоса, что создало впечатление насмешки и повышенного публичного внимания.

Учитывая эти соображения, а в частности отсутствие какого-либо вопроса, представляющего общественный интерес, в трансляции этого спора, тот факт, что M. G. и M. C. были частными лицами, чья частная жизнь была нарушена трансляцией их изображений, сомнительный характер их молчаливого согласия, а также соответствующие санкции и ограничения, наложенные на SIC Верховным судом, ЕСПЧ пришел к выводу, что национальные органы власти не превысили пределы дискреционных полномочий (пределы усмотрения), предоставленных им для достижения баланса между правом SIC на свободу выражения мнений, с одной стороны, и правом M. G. и M. C. на уважение к их частной жизни, с другой.

Вывод

Отсутствие нарушения статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений). Решение по этому делу принято Палатой 13 января 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

