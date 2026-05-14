  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині чоловік незаконно зберігав персональні дані клієнтів для перепродажу

18:41, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Борисполі чоловіка оштрафували за незаконне зберігання персональних даних клієнтів кафе-ресторану.
На Київщині чоловік незаконно зберігав персональні дані клієнтів для перепродажу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 212-6 КУпАП щодо незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконного виготовлення та зберігання копій баз даних. Про це повідомили у суді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, у громадянина біля приміщення кафе-ресторану Сіль Gastro Bar у м. Бориспіль було виявлено флеш-носій, на якому містилась інформація з персональними даними клієнтів фізичної особи-підприємця. Встановлено, що правопорушник незаконно скопіював та зберігав зазначені дані з подальшим наміром їх перепродажу за грошову винагороду.

У судове засідання громадянин не з’явився, однак був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи. До суду подав заяву з проханням розглянути справу за його відсутності. Вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Яке рішення ухвалив суд

Постановою суду чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 212-6 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 грн.

Крім того, відповідно до пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір», правопорушнику необхідно сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штраф Бориспіль Київська область Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]