На Київщині чоловік незаконно зберігав персональні дані клієнтів для перепродажу

У Борисполі чоловіка оштрафували за незаконне зберігання персональних даних клієнтів кафе-ресторану.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 212-6 КУпАП щодо незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконного виготовлення та зберігання копій баз даних. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, у громадянина біля приміщення кафе-ресторану Сіль Gastro Bar у м. Бориспіль було виявлено флеш-носій, на якому містилась інформація з персональними даними клієнтів фізичної особи-підприємця. Встановлено, що правопорушник незаконно скопіював та зберігав зазначені дані з подальшим наміром їх перепродажу за грошову винагороду.

У судове засідання громадянин не з’явився, однак був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи. До суду подав заяву з проханням розглянути справу за його відсутності. Вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Яке рішення ухвалив суд

Постановою суду чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 212-6 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 грн.

Крім того, відповідно до пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір», правопорушнику необхідно сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн.

