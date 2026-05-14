В Киевской области мужчина незаконно хранил персональные данные клиентов для перепродажи

В Борисполе мужчину оштрафовали за незаконное хранение персональных данных клиентов кафе-ресторана.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 212-6 КУоАП о незаконном доступе к информации в информационных (автоматизированных) системах, незаконном изготовлении и хранении копий баз данных. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, у гражданина у помещения кафе-ресторана Соль Gastro Bar в г. Борисполь был обнаружен флеш-носитель, на котором размещалась информация с персональными данными клиентов физического лица-предпринимателя. Установлено, что правонарушитель незаконно скопировал и хранил данные с последующим намерением их перепродажи за денежное вознаграждение.

В судебное заседание гражданин не явился, однако был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дела. В суд подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Вину признал полностью и искренне раскаялся.

Какое решение принял суд

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 212-6 КУоАП, и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 170 грн.

Кроме того, согласно пункту 5 части 2 статьи 4 Закона Украины "О судебном сборе", правонарушителю необходимо уплатить судебный сбор в размере 665,60 грн.

