Чи можуть звільнити військовослужбовця після умовного вироку — позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу щодо звільнення військовослужбовця з військової служби після набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким йому було призначено покарання у виді позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 140/34973/23 щодо звільнення військовослужбовця Державної прикордонної служби з військової служби під час воєнного стану у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду. Предметом спору стало питання, чи є підставою для звільнення сам факт призначення покарання у виді позбавлення волі, якщо особу одночасно звільнено від відбування цього покарання з випробуванням.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у Державній прикордонній службі України з вересня 2022 року. Вироком Сокальського районного суду Львівської області від 26 квітня 2023 року його було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 402 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Водночас суд застосував положення статті 75 КК України та звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Після набрання вироком законної сили військовослужбовець звернувся до командування із заявою та рапортом про звільнення з військової служби на підставі підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». На його думку, сама наявність обвинувального вироку, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, є достатньою підставою для припинення контракту та звільнення зі служби незалежно від того, чи було особу звільнено від фактичного відбування покарання.

Військова частина відмовила у задоволенні заяви, вказавши, що законодавство передбачає звільнення з військової служби лише у випадку, коли покарання у виді позбавлення волі підлягає реальному відбуванню.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Волинський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Суд дійшов висновку, що під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби у зв’язку з обвинувальним вироком лише за умови, якщо призначене покарання у виді позбавлення волі підлягає реальному відбуванню. Оскільки позивача було звільнено від відбування покарання з випробуванням, підстав для звільнення з військової служби не виникло.

Восьмий апеляційний адміністративний суд погодився з такими висновками та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що з моменту введення воєнного стану військовослужбовці Державної прикордонної служби не підлягають звільненню, крім випадків, прямо визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Суд звернув увагу, що підпункт «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-XII передбачає припинення контракту та звільнення військовослужбовця під час мобілізації і дії воєнного стану у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. Аналогічне регулювання міститься у пункті 286 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

Водночас Верховний Суд наголосив, що така норма підлягає телеологічному тлумаченню. На переконання колегії суддів, поняття призначення покарання у контексті спірних правовідносин не може зводитися виключно до формального факту ухвалення обвинувального вироку. Воно означає призначення такого покарання, яке передбачає його реальне відбування та об’єктивно унеможливлює подальше проходження військової служби.

Суд підкреслив, що у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням відсутня умова реального відбування покарання, з якою закон пов’язує припинення контракту та звільнення з військової служби. За таких обставин положення підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-XII та пункту 286 Положення №1115/2009 не підлягають застосуванню, а військовослужбовець не набуває права на звільнення з цієї підстави.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про правомірність відмови у звільненні з військової служби та залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

