Могут ли уволить военнослужащего после условного приговора — позиция Верховного Суда

16:53, 14 мая 2026
Верховный Суд рассмотрел дело об увольнении военнослужащего с военной службы после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым ему было назначено наказание в виде лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 140/34973/23 об увольнении военнослужащего Государственной пограничной службы с военной службы во время действия военного положения в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Предметом спора стал вопрос, является ли основанием для увольнения сам факт назначения наказания в виде лишения свободы, если лицо одновременно освобождено от отбывания этого наказания с испытанием.

Суть дела

Истец проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины с сентября 2022 года. Приговором Сокальского районного суда Львовской области от 26 апреля 2023 года он был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 402 Уголовного кодекса Украины, и ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд применил положения статьи 75 УК Украины и освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

После вступления приговора в законную силу военнослужащий обратился к командованию с заявлением и рапортом об увольнении с военной службы на основании подпункта «в» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». По его мнению, само наличие обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения свободы, является достаточным основанием для прекращения контракта и увольнения со службы независимо от того, было ли лицо освобождено от фактического отбывания наказания.

Воинская часть отказала в удовлетворении заявления, указав, что законодательство предусматривает увольнение с военной службы только в случае, если наказание в виде лишения свободы подлежит реальному отбыванию.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Волынский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что во время действия военного положения военнослужащие могут быть уволены со службы в связи с обвинительным приговором только при условии, если назначенное наказание в виде лишения свободы подлежит реальному отбыванию. Поскольку истец был освобожден от отбывания наказания с испытанием, оснований для увольнения с военной службы не возникло.

Восьмой апелляционный административный суд согласился с такими выводами и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что с момента введения военного положения военнослужащие Государственной пограничной службы не подлежат увольнению, кроме случаев, прямо предусмотренных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Суд обратил внимание, что подпункт «в» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII предусматривает прекращение контракта и увольнение военнослужащего во время мобилизации и действия военного положения в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы либо лишения воинского звания. Аналогичное регулирование содержится в пункте 286 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что такая норма подлежит телеологическому толкованию. По убеждению коллегии судей, понятие назначения наказания в контексте спорных правоотношений не может сводиться исключительно к формальному факту вынесения обвинительного приговора. Оно означает назначение такого наказания, которое предусматривает его реальное отбывание и объективно делает невозможным дальнейшее прохождение военной службы.

Суд подчеркнул, что в случае освобождения лица от отбывания наказания с испытанием отсутствует условие реального отбывания наказания, с которым закон связывает прекращение контракта и увольнение с военной службы. При таких обстоятельствах положения подпункта «в» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII и пункта 286 Положения №1115/2009 не подлежат применению, а военнослужащий не приобретает права на увольнение по этому основанию.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о правомерности отказа в увольнении с военной службы и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

