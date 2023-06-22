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  1. В Україні

На Хмельниччині постануть перед судом шість поліцейських, які жорстоко побили затриманого

14:38, 22 червня 2023
Унаслідок побоїв у потерпілого було понівечено обличчя, а також численні синці, садна та травми суглобів.
На Хмельниччині постануть перед судом шість поліцейських, які жорстоко побили затриманого
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт стосовно шістьох правоохоронців за фактами катування, вчиненого групою осіб без попередньої змови між собою, окрім того, двоє з них також відповідатимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та освідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки.

За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. У медзакладі двоє обвинувачених заламали йому руки за спину, повалили на підлогу та придушили коліном.

Мордування продовжили в районному управлінні поліції. До побиття по черзі приєднувались і колеги поліцейських.

Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції.

Унаслідок побоїв у потерпілого понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Усім обвинуваченим обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту та відсторонено від займаних посад.

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