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  1. В Украине

В Хмельницкой области предстанут перед судом шесть полицейских, которые жестоко избили задержанного

14:38, 22 июня 2023
В результате побоев у пострадавшего были изуродовано лицо, а также многочисленные синяки, ссадины и травмы суставов.
В Хмельницкой области предстанут перед судом шесть полицейских, которые жестоко избили задержанного
Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении шести правоохранителей по фактам пыток, совершенных группой лиц без предварительного сговора между собой, кроме того, двое из них также будут отвечать за превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году правоохранители выехали на место ДТП в городе Шепетовка. Виновник, который имел признаки алкогольного опьянения, был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи и освидетельствования. Там он начал вести себя дерзко, поэтому на него надели наручники.

За ненадлежащее, по мнению правоохранителей, поведение мужчину задержали и решили «проучить» кулаками. В медучреждении двое обвиняемых заломили ему руки за спину, повалили на пол и подавили коленом.

Побои продолжили в районном управлении полиции. К избиениям по очереди присоединялись и коллеги полицейских.

Противоправные действия продолжались до телефонного звонка жены потерпевшего. На него ответил один из правоохранителей и сообщил, что ее муж находится в полиции.

В результате побоев у пострадавшего изуродовано лицо, многочисленные синяки и ссадины, травмы суставов.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и они отстранены от занимаемых должностей.

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