Уоллес вышел из гонки за пост генсека НАТО из-за позиции Байдена — СМИ

Кандидатуру Бена Уоллеса не поддержал президент США Джо Байден.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО. Об этом он сам сообщил в интервью журналу The Economist, передает Sky News.

«Этого не произойдет. Возможно, они хотят премьер-министра», – сказал он, комментируя возможность возглавить НАТО.

По данным телеканала, британский министр обороны понял, что его надежды возглавить НАТО были разбиты на прошлой неделе, когда кандидатуру Уоллеса не поддержал президент США Джо Байден.

«Байден просто не захотел поддержать Великобританию», – рассказал источник в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО.

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