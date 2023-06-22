Воллес вийшов із гонки за пост генсека НАТО через позицію Байдена — ЗМІ

Кандидатуру Бена Воллеса не підтримав президент США Джо Байден.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вийшов з боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО. Про це він сам заявив в інтерв'ю журналу The Economist, передає Sky News.

«Цього не станеться. Можливо, вони хочуть прем'єр-міністра», – сказав він, коментуючи можливість очолити НАТО.

За даними телеканалу, британський міністр оборони зрозумів, що його надії очолити НАТО були розбиті минулого тижня, коли його кандидатуру не підтримав президент США Джо Байден.

«Байден просто не захотів підтримати Велику Британію», – розповіло джерело в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО.

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