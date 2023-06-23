Укрпошта випустить марки з розвідниками та мерч з котом Буданова

Укрпошта планує запуск нових марок та мерча з символікою ГУР, приурочений до звільнення острова Зміїний.

Фото: Укрпошта

Укрпошта планує випустити новий набір марок та мерч на честь річниці звільнення острова Зміїний, яка припадає на 30 червня. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта пропонує відсвяткувати звільнення острова спеціальними марками, присвяченими не лише звільненню острова, але й ГУР.

Так, частини поштового набору містить зображення розвідників, які перебувають на бойових завданнях.

Окрім марок, компанія випустить й мерч.

«Цього разу випустили дуже ексклюзивний та лімітований мерч: футболка «KOSHARA GUNTER» (той самий кіт пана Буданова) з 95% бавовни та «Жабʼяче озеро» (жаба з того ж кабінету посуває совєцьке «Лебедине озеро» ), стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки», – йдеться у повідомленні гендиректора.



Передзамовити марки можна вже сьогодні на маркетплейсах eBay і Amazon. За передзамовленням можна купити не більше ніж 10 наборів.

А от офіційний запуск відбудеться 30 червня, і відтоді марка буде доступна в поштових відділеннях.

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