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  1. В Украине

Укрпочта выпустит марки с разведчиками и мерч с котом Буданова

21:18, 23 июня 2023
Укрпочта планирует запуск новых марок и мерча с символикой ГУР, приуроченный к освобождению острова Змеиный.
Укрпочта выпустит марки с разведчиками и мерч с котом Буданова
Фото: Укрпочта

Укрпочта планирует выпустить новый набор марок и мерчей в честь годовщины освобождения острова Змеиный, которая приходится на 30 июня. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Укрпочта предлагает отпраздновать освобождение острова специальными марками, посвященными не только освобождению острова, но и ГУР.

Так, часть почтового набора содержит изображения разведчиков, находящихся на боевых задачах.

Кроме марок компания выпустит и мерч.

«На этот раз выпустили очень эксклюзивный и лимитированный мерч: футболка «KOSHARA GUNTER» (тот же кот г-на Буданова) из 95% хлопка и «Лягушачье озеро» (лягушка из того же кабинета двигает советское «Лебединое озеро», -шопер и коврик для компьютерной мышки», – говорится в сообщении гендиректора.

Предзаказать марки можно уже сегодня на маркетплейсах eBay и Amazon. По предзаказу можно купить не более 10 наборов.

А вот официальный запуск состоится 30 июня и с тех пор марка будет доступна в почтовых отделениях.

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