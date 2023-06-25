У Рівному сталася бійка з різаниною – трьох осіб госпіталізували

У поліції розповіли, що попередньо відомо, що бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між 8 чоловіками.

Джерело фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

У Рівному після нічної бійки у середмісті госпіталізували трьох людей з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

«24 червня, о 23:55 до поліції надійшло повідомлення медиків, що працівники «швидкої» надавали допомогу трьом чоловікам із ножовими пораненнями», - сказано у повідомленні.

У поліції розповідають, що попередньо відомо, що бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між 8 чоловіками.

«Під час сутички та шарпанини один із них дістав ніж, яким завдав удари молодикам», - повідомили там.

У поліції уточнили, що 26-річного рівнянина госпіталізували із проникаючим пораненням грудної клітки. У 21-річного жителя села Малинськ діагностували колото-ножове поранення руки, а у його 26-річного односельця — колото-ножове поранення ноги: медичну допомогу їм надали на місці події.

Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та інших учасників зокрема.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.