В Ровно произошла драка с резней – троих человек госпитализировали

В полиции рассказали, что предварительно известно, что драка произошла во время внезапно возникшего конфликта между 8 мужчинами.

Источник фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В Ровно после ночной драки в центре госпитализировали трех человек с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«24 июня, в 23:55 в полицию поступило сообщение медиков, что работники «скорой» оказывали помощь трем мужчинам с ножевыми ранениями», - говорится в сообщении.

В полиции рассказывают, что предварительно известно, что драка произошла во время внезапно возникшего конфликта между 8 мужчинами.

«Во время схватки и шарпанины один из них достал нож, которым нанес удары молодым людям», - сообщили там.

В полиции уточнили, что 26-летнего ровенчанина госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. У 21-летнего жителя села Малинск диагностировали колото-ножевое ранение руки, а у его 26-летнего односельчанина — колото-ножевое ранение ноги: медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

Следователи Ровенского РУП начали досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и других участников в частности.

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