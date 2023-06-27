В Україні 1 липня завершиться карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом, — Шмигаль

Денис Шмигаль: За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

Фото: КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні з 1 липня завершується карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.

За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами.

Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

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