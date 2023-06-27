В Украине 1 июля завершится карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, — Шмыгаль

Денис Шмыгаль: За период пандемии мы отработали пригодившиеся во время полномасштабной войны механизмы реагирования.

Фото: КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине с 1 июля завершается карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей.

За период пандемии мы отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами.

Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия. Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

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