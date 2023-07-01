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  1. В Україні

У Дніпрі виявили трьох студентів-нелегалів

23:00, 1 липня 2023
Наразі вирішується питання про примусове повернення виявлених студентів-нелегалів за межі України.
У Дніпрі виявили трьох студентів-нелегалів
Фото: dp.npu.gov.ua
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У Дніпрі поліцейські міграційної поліції перевірили законність перебування в Україні іноземних студентів. Під час перевірки були виявлені три іноземці, які незаконно перебували на території України та навчалися в одному із закладів вищої освіти. Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.

«Порушників міграційного законодавства притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  Найближчим часом буде вирішуватися питання про примусове повернення виявлених іноземців за межі України.

 Заходи відбулися 29 червня за участі поліцейських управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками ГУДМС у Дніпропетровській області», - сказано у повідомленні.

Фото: dp.npu.gov.ua

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