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  1. В Украине

В Днепре обнаружили троих студентов-нелегалов

23:00, 1 июля 2023
Решаться вопрос о принудительном возвращении выявленных студентов-нелегалов за пределы Украины.
В Днепре обнаружили троих студентов-нелегалов
Фото: dp.npu.gov.ua
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В Днепре полицейские миграционной полиции проверили законность пребывания в Украине иностранных студентов. В ходе проверки были обнаружены три иностранца, незаконно находившиеся на территории Украины и обучавшиеся в одном из заведений высшего образования. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

«Нарушителей миграционного законодательства привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ближайшее время будет решаться вопрос о принудительном возвращении иностранцев за пределы Украины.

  Мероприятия прошли 29 июня при участии полицейских управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками ГУГМС в Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

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