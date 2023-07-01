В Днепре обнаружили троих студентов-нелегалов

Решаться вопрос о принудительном возвращении выявленных студентов-нелегалов за пределы Украины.

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре полицейские миграционной полиции проверили законность пребывания в Украине иностранных студентов. В ходе проверки были обнаружены три иностранца, незаконно находившиеся на территории Украины и обучавшиеся в одном из заведений высшего образования. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

«Нарушителей миграционного законодательства привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ближайшее время будет решаться вопрос о принудительном возвращении иностранцев за пределы Украины.

Мероприятия прошли 29 июня при участии полицейских управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками ГУГМС в Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

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